DOGAĐAJI na ukrajinskom frontu jasno pokazuju da se bliži kraj rata, a Ukrajina je bila najvažniji uzrok podela na evropskoj desnici, što bi moglo da pokrene Evropsku uniju sa mrtve tačke, piše bivši britanski diplomata Alister Kruk za sajt "El majadin".

Upravo je rat u Ukrajini u srcu stvarnosti EU, što do sada nije bilo vidljivo, ali to sada postaje očigledno. I to je centralno pitanje za put kojim trenutno korača EU, dodaje Kruk.

-Fermentacija je počela, rekao je Orban u govoru na 33. Letnjem slobodnom univerzitetu i studentskom kampu Balvanos, "i mi polako, ali sigurno, prelazimo sa proratne evropske politike na politiku mira. To je neizbežno, jer je vreme na strani mirovne politike."

A to je najzad postalo očigledno i Ukrajincima.

Orban je zapravo rekao da je sa ratom u Ukrajini otpočeo kolaps evropske politike i da je Evropa odustala od odbrane sopstvenih interesa: "Sve što Evropa danas čini jeste da bezuslovno sledi spoljnopolitičku liniju američkih demokrata, čak i po cenu sopstvenog uništenja."

PRIMERI POLjSKE I ITALIJE

Kako je istakao Orban u svom veoma važnom govoru, promena centra moći u Evropi i zaobilaženje francusko-nemačke osovine nije nova ideja. "To je omogućio rat u Ukrajini. U stvari, to je stari plan Poljske, koja "nije želela da bude stisnuta između ogromne nemačke države i ogromne ruske države."

Tako je Poljska postala najveća američka baza u Evropi, dodaje Kruk. Poljaci su se upustili u alternativnu strategiju, koja je eliminisala francusko-nemačku osovinu.

Kako je predvideo Orban: "Poljski eksperiment će propasti, jer Poljska nema resurse. Poljaci će morati da se vrate u Višegradsku četvorku. Pa, sačekajmo na to."

Kako primećuje Kruk, posle izbora, premijerka Italije Đorđa Meloni, jedan od retkih evropskih lidera koji su iz izbora izašli sa ojačanim rejtingom i kredibilitetom, sasvim je razumno očekivala da će postati deo široke koalicije koja vodi Brisel.

Međutim, EU establišment je, umesto toga, odlučio da je progna. "Evropska narodna partija je prikupila glasove `plebejaca` na desnici, koji su želeli promene, a zatim je te glasove dala levici, kako bi se dogovorila sa levim elitama, koje imaju snažan interes da održe status kvo", dodao je Orban.

Premijerka Italije Đorđa Melonia je pokušala da promeni ovu strukturnu blokadu i nije uspela. Pogrešno je računala. Ona nije bila "umerena", a umerenost je bila taktička potreba otkada je, pre dve godine, postala premijerka. Italija je primala mnogo novca od EU, iz fonda za oporavak posle kovida. Nasledila je, takođe, i veliki deficit. Taj plan je pao u vodu zbog Ukrajine. "Podrška Ukrajini" je postala ulaznica za bilo koji klub unutar EU. Bez toga, svaki lider je bio "nedodirljiv".

Takođe, Orban smatra da su se "zapadne vrednosti", koje su bile suština takozvane evropske meke moći, "pretvorile u bumerang." Ranije se smatralo da su "zapadne vrednosti" univerzalne, ali one su se pokazale neprihvatljive i odbačene su širom sveta, primećuje Kruk.

NEOPHODNO JE POMIRENjE SA RUSIJOM

Zapadnu meku moć sada je zamenila je ruska meka moć, dodao je Orban, "jer je sada ključ za propagiranje zapadnih vrednosti LGBT ideologija. Ko to ne prihvata, on se, za zapadni svet, nalazi u kategoriji zaostalih."

Orban se osvrnuo i na do sada slabo zapaženu strukturnu promenu, koja je takođe doprinela kolapsu evropske politike: "Kreiranje evropske politike je propalo na početku rusko-ukrajinskog rata, jer je nekadašnja srž evropskog sistema moći bila osovina Pariz–Berlin. Od izbijanja rata u Ukrajini, uspostavljen je drugačiji centar. Osa Berlin–Pariz više ne postoji. Novi centar moći čine London, Varšava, Kijev, Baltik i Skandinavci."

Međutim, promena globalnog sistema, dodaje bivši britanski diplomata, učinio je Aziju novim centrom sveta." Slično tvrdi i Orban, dodajući da će Evropi "posle ukrajinskog rata biti potrebno pomirenje sa Rusijom, što znači da Evropska unija mora da odustane od svojih ambicija. EU mora da ojača kao ekonomski projekat i mora da stvori sopstveni sistem odbrane."

Velika strategija za Mađarsku, zaključio je Orban, mora da postane biti povezanost, što znači da se nećemo vezati samo za jednu hemisferu u svetskoj ekonomiji. Mađari se neće mešati u rat Zapada protiv Istoka. Nećemo se pridružiti formiranju tehnološkog bloka koji se suprotstavlja Istoku, niti ćemo se pridružiti formiranju trgovinskog bloka protiv Istoka”.

Neuspeh rata u Ukrajini će promenu evropske politike učiniti neizbežnom, tvrdi Orban, zbog čega EU neće moći da nastavi po starom.

