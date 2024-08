"SAHRANJUJU ME VEĆ 25 GODINA..." Lukašenko odgovorio zlim jezicima, pa pomenuo i svoju platu

PREDSEDNIK Belorusije Aleksandar Lukašenko rekao je da moli Boga da i dalje bude dobrog zdravlja i požalio se da mu već pet godina ne povećavaju platu.

Foto: Profimedia/Ilustracija

- Naši begunci se takođe spremaju za predsedničke izbore. Program im je: pre svega treba da pokažemo da je predsednik sve opljačkao. Ja im kažem: uzmite ga! Uzmite moj novac. Govore, u Emiratima je - idite i uzmite ga. Danas se novac ne može sakriti - rekao je Lukašenko na ceremoniji uručenja državnih nagrada zaposlenima u preduzećima i organizacijama iz sistema predsedničke administracije

Predsednik je primetio da su neki ljudi navikli da razmišljaju ovako: ako je čovek na vlasti, sigurno će krasti.

- Činjenice su na stolu... ako me za nešto optužujete, to i dokažite -objasnio je on.

Lukašenko se osvrnuo i na priče da je lošeg zdravlja.

- Sahranjuju me 25 godina. Sećate se, govorili su: umire, umire, umire. Ja nemam nameru da umrem. Molim boga samo jedno: da i dalje budem ovako zdrav - dodao je on.

Beloruski lider Aleksandar Lukašenko se u šali požalio da mu plata odavno nije povećana.

- Zašto mi ne podignete platu, već pet godina je ista? - rekao je sa osmehom, okrećući se glavnom računovođi administracije predsednika.

(Sputnjik)

