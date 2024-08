BELA NADMOĆ KAMALINIH TAUTOLOGIJA: Levičarka bira "svetle" potpredsednike

Očekuje se da će Harisova do ponedeljka odlučiti ko će biti potredsednik, a dotle ne prestaje rasprava o tome koliko je Bajdenova potpredsednica sposobna za izbor eventualnog novog predsednika SAD budući da su njen rečnik i političke ideje podjednako jasni i kristalni, kako je to demonstrirao Džozef Bajden pre nego je bio primoran da odstupi od kandidature.

I ne samo to.



Podseća se da je i Džo Bajden svojevremno označio Kamalu za potpredsednika na osnovu rase i pola, da bi izgledao dobro u očima DEI birača, dok Kamala odabirom belih muškaraca za potpredsednika liči na neku vrstu "brejkera različisti" i kao osoba koja se klanja "beloj privilegiji" i "patrijarhatu".Međutim, bitnija kritika Harisove glasi da ona ne ume da govori, a njene političke tautologije su izgleda jasne samo njoj - slaže se veliki deo spektra američkog političkog establišmenta.

Novi predsednički kandidat demokrata je kritikovana i zbog nejasno sročenog saopštenja od petka pošto je dan ranije i zvanično osvojila kandidaturu demokrata:

- Počastvovana sam što sam potencijalni demokratski kandidat za predsednika Sjedinjenih Država i reći ću vam da je neumoran rad naših delegata, naših državnih lidera i našeg osoblja bio ključan za omogućavanje ovog trenutka - napisala je ona ili neko drugi u saopštenju od petka.

Njena šansa je u "sprintu"

OVI izbori će biti značajno drugačiji od svih drugih izbora koje smo imali poslednjih decenija - kako i ne bi bili? Ovo je kampanja od 100 dana do dana izbora i 45-dnevna kampanja do početka prevremenog glasanja. Dinamika je suštinski drugačija od prosečne moderne kampanje. Ukratko, ne možemo razmišljati o ovoj kampanji kao o tradicionalnoj kampanji. To je sprint, i to kraći sprint nego što ljudi priznaju. To je najveća šansa Harisove na izborima - piše "Ril klir politiks".