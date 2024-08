KOZJA KUGA NASTAVLJA DA SE ŠIRI U GRČKOJ: Vlada uvela mere za borbu protiv bolesti

KOZJA kuga, poznata i kao Peste des Petits Ruminants (PPR), nastavlja da se širi u Grčkoj nakon što je prvi slučaj otkriven prošlog meseca, a vlada je uvela privremenu zabranu kretanja ili klanja ovaca i koza.

Foto Pixabay free images

Kugom su pogođene 22 farme, uglavnom u centralnoj Grčkoj, 12.000 životinja je eutanazirano, a više od 30.000 testirano, prenosi Rojters.

Virus ne inficira ljude, ali je veoma zarazan među kozama i ovcama i može ubiti do 70 odsto zaraženih životinja.

Kada se otkrije slučaj kuge, neophodno je ubiti sve životinje na farmi, koja se potom dezinfikuje, a vlasti testiraju životinje u obližnjim oblastima na bolest, u skladu sa protokolima EU.

Georgios Stratakos, visoki zvaničnik Ministarstva poljoprivrede, rekao je da je virus uvezen, ali da još nije utvrđeno odakle.

On je naglasio da će zabrana trajati do nedelje i da će biti ponovo razmotrena nakon toga. Vlada traži kompenzaciju za one koji su izgubili stoku tokom odstrela ili su bili pogođeni zabranom, dodao je on.

Lokalni farmeri tvrde da se virus širi u Grčkoj zato što veterinarske klinike nemaju dovoljan broj zaposlenih i ne obavljaju prepisane medicinske protokole.

Iako broj zaraženih životinja još uvek nije kritičan, među grčkim farmerima raste zabrinutost dok se istovremeno suočavaju sa efektima klimatskih promena, kao što su ekstremne vrućine i poplave.

PPR je prvi put detektovan u Obali Slonovače 1942. godine i od tada se proširio u druge afričke zemlje, kao i u Aziji i Evropi.

Agencija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu procenjuje da bolest dovodi do gubitaka do 2,1 milijarde dolara na globalnom nivou svake godine.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

MESEC IZNAD POSEJDONOVOG HRAMA: Pogledajte prizor koji ostavlja bez daha