NAJVEĆI NEPRIJATELJ AUTOMOBILA: Ovi delovi su "najosetljiviji" na loše puteve

LOŠI putevi "prošarani" udarnim rupama, ulegnućima i kolotrazima jedan su od najvećih neprijatelja automobila, naročito pri svakodnevnoj vožnji umerenim i velikim brzinama.

Zbog njih ona ne samo da je jedno neugodno, za mnoge čak i mučno iskustvo, već i poprilično opasno, jer neravnine na putu mogu oštetiti automobil ili, još gore, dovesti do saobraćajne nezgode.

TOČKOVI SU PRVI NA UDARU

Naletanjem na rupu, oštre ivice asfalta mogu iseći pneumatike, a na njima se mogu pojaviti i takozvana "jaja" - ispupčenja nastala usled istezanja gume. Felne, na koje se montiraju gume, se zbog neravnomernog raspoređivanja mase vozila i samog udarca mogu deformisati, što dovodi do težeg upravljanja vozilom. Pored guma i felni na udaru je, u svakom smislu te reči, i kočioni sistem automobila, odnosno pločice i diskovi: pločice se brže habaju, dok se diskovi, baš kao i felne, mogu iskriviti i izgubiti svoju osnovnu funkciju.

SISTEM OSLANjANjA VOZILA JE TAKOĐE UGROŽEN

Sistem oslanjanja vozila, koji između ostalog čine kugle, silen blokovi, spone, amortizeri i opruge takođe je jedna od najčešćih "žrtava" loših puteva. Razlog za to jeste što je ovaj sistem zapravo direktno zaslužan za našu udobnost. On je odgovoran za to da sve neravnine (uključujući kako rupe, tako i ispupčenja) na putu budu što je moguće više amortizovane, odnosno ublažene, tako da ni vozač ni putnici ne osete gotovo ništa.

ZBOG NERAVNINA NA PUTU MOŽE NASTRADATI I UPRAVLjAČKI SISTEM

Glavni zadatak sistema za upravljanje vozilom jeste precizno usmeravanje automobila. Osim volana, koji je najočiglednija komponenta ovog sistema jer se nalazi tik ispred vozača, postoji i niz drugih elemenata, poput letve volana, zupčanika, zupčaste letve i slično. Upravljački sistem je posebno osetljiv na udarce nastale usled prelaska preko neravnina na putevima, a samo trenutak nepažnje dovoljan je da neka od komponenti naprsne ili potpuno pukne, a život svih u kolima nađe u opasnosti.

