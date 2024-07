IRAN DOBIO NOVOG PREDSEDNIKA: Dužnost preuzima u vreme eskalacije tenzija na Bliskom istoku, evo kada polaže zakletvu

IRANSKI vrhovni lider ajatolah Ali Hamnej formalno je danas dao saglasnost za izbor Masuda Pezeškijana na mesto predsednika zemlje, nakon što je ovog meseca pobedio na predsedničkim izborima.

Foto: Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Pezeškijan, koji će položiti zakletvu u utorak, preuzima dužnost u vreme eskalacije tenzija na Bliskom istoku povezanih sa sukobom Izraela i Hamasa u Gazi, kao i Izraela i Hezbolaha koji deluje u Libanu i koji uživa podršku Irana, prenosi Rojters.

Očekuje se da će inauguraciji prisustvovati više od 2.500 ljudi, uključujući 70 delegacija stranih zemalja i međunarodnih organizacija.

Foto: Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Na ceremoniji koju je direktno prenosila državna televizija, Hamnej je dao saglasnost za stupanje Pezeškijana na funkciju, a u govoru nakon toga, vrhovni lider je ponovio dugogodišnji stav te zemlje po pitanju Izraela.

- Cionistički režim (Izrael) nije država, to je kriminalna banda, banka ubica i teroristička grupa - rekao je Hamnej u svom govoru, hvaleći palestinsku islamističku organizaciju Hamas za otpor Izraelu u Gazi.

Foto: Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Nakon Hamnejeve potvrde, okupljenima se obratio i Pezeškijan, obećavajući da će voditi politiku usklađenu sa politikom vrhovnog vođe.

- Odgovornost koju mi je Ustav dao je da krenem ka jasnom putu koji je zacrtao vrhovni vođa - rekao je on, navodi "Iran internešenel".

(RT Balkan)

BONUS VIDEO: MESEC IZNAD POSEJDONOVOG HRAMA: Pogledajte prizor koji ostavlja bez daha