"EU SE IŽIVLJAVA NAD ORBANOM" Kremlj: Zbog posete Moskvi postao je "evropski buntovnik"

PREMIJER Mađarske Viktor Orban je, posetivši Moskvu, postao „evropski buntovnik“ iako nije govorio o podršci Rusije, nego je samo pokušao da sazna ruski stav o Ukrajini, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: Profimedia

- Pogledajte, pojavio se Orban, 'evropski buntovnik', evropski enfant terrible ('nestaško'). On nije rekao: 'Ja podržavam Rusiju'. On je više puta govorio da ne podržava Rusiju. Ali on je odlučio i rekao: 'Slušajte, svi govorimo o rešavanju situacije, ali hajde da razumemo stavove strana, da bar vidimo njihova mišljenja pa ćemo onda razmišljati. Ali hajde da saznamo mišljenje iz prve ruke' - rekao je Peskov, komentarišući Orbanovu posetu Moskvi.

On je podsetio da je mađarski premijer, pored Rusije, posetio i Ukrajinu i Kinu.

- Zbog posete Moskvi sada se cela Evropska unija iživljava nad njim. To rade ljudi koji za sebe govore da su centar civilizacije, koji su sebe proglasili zlatnom milijardom. Dakle, u tom smislu situacija je užasna - rekao je portparol Kremlja na sastanku sa učesnicima Festivala novih medija.

Prethodno, poslanici Evropskog parlamenta zahtevali su da se Mađarskoj ukine pravo glasa u Evropskoj uniji zbog putovanja premijera zemlje Viktora Orbana u Rusiju i Kinu, objavio je list „Politiko“, pozivajući se na pismo 63 poslanika upućeno šefu Evropske komisije Ursuli fon der Lajen, šefu Evropskog saveta Šarlu Mišelu i predsedniku Evropskog parlamenta Roberti Metsoli.

Orban je ranije posetio Ukrajinu, Rusiju i Kinu. Poseta Moskvi i sastanak sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom izazvali su oštre kritike na Zapadu.

(Sputnjik)

