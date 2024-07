ORUŽANE snage su tokom proteklog dana uništile dva sistema PVO S-300, zajedno sa komandnim mestom i skladištem dronova, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Foto Tanjug/AP

- Operativno-taktička avijacija, bespilotne letelice, raketne snage i artiljerija Oružanih snaga Rusije uništile su komandno mesto i skladište UAV ukrajinske 63. mehanizovane brigade, detektor male visine, radarsku stanicu za osvetljavanje i navođenje cilja, borbenu kontrolna kabina i dva lansera protivvazdušnog sistema S-300, dodatno su gađane koncentracije ukrajinskog vojnog osoblja i opreme na 146 lokacija - saopštilo je ministarstvo.

Osim toga, ukrajinske oružane snage izgubile su do 700 vojnika u borbama sa ruskom borbenom grupom Jug u poslednja 24 sata.

- Gubici oružanih snaga Ukrajine iznosili su do 700 vojnika, oklopni transporter, dva borbena oklopna vozila, pet vozila - navodi se u saopštenju Ministarstva.

U borbama sa ruskom borbenom grupom Zapad, Kijev je izgubio do 550 vojnika, uništen je tenk i skladište municije, dok je borbena grupa Centar odbila kontranapad, a Kijev je izgubio preko 395 vojnika. Kijev je takođe izgubio do 140 vojnika u borbama sa ruskom Borbenom grupom Sever i do 120 vojnika u borbama sa Borbenom grupom Vostok, dodaje ministarstvo.

BONUS VIDEO: RUSKI FAJTER NAPADA UKRAJINSKE CILjEVE - Pogledajte Su 25 u akciji