TRAMP DOBIO ZANIMLJIV POZIV: Ako ga izaberu za predsednika, treba prvo nas da poseti

AKO Donald Tramp bude izabran za predsednika SAD, trebalo bi da poseti Donbas, rekao je za RIA Novosti senator Donjecke Narodne Republike Aleksandar Vološin.

Foto: Profimedia

- Ako Tramp pobedi na izborima, predlažem mu da isplanira svoje prvo međunarodno putovanje u Donbas kako bi iz prve ruke saznao šta stanovnici DNR i drugih novih regiona Ruske Federacije o zverstvima režima (Vladimira) Zelenskog - rekao je Vološin.

Prema njegovim rečima, za ogromnu većinu stanovnika DNR odavno je očigledno da je "Bajden bolestan i da nije u stanju da upravlja Sjedinjenim Državama". Stoga, kako je objasnio, Amerikom danas umesto Bajdena upravljaju ljudi "koji zarađuju mnogo novca od rata i ubijaju civile u Donbasu".

Tramp je, podsetimo, više puta do sada govorio da bi za veoma kratko vreme rešio sukob u Ukrajini. Takođe, govorio je i da do njega ne bi ni došlo da je on, a ne Bajden, 2022. bio na mestu predsednika SAD. Nedavno je izjavio i da se tokom svog predsedničkog mandata veoma dobro slagao sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Ipak, Kremlj je poslednjih dana više puta demantovao različite izjava Trampa koje se tiču Rusije, objasnivši da u SAD pred izbore uvek postoji veliko interesovanje za ruskog predsednika i Rusiju.

BONUS VIDEO: RUSKI FAJTER NAPADA UKRAJINSKE CILjEVE - Pogledajte Su 25 u akciji