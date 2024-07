PANIKA U AMERICI: SAD izlaze iz NATO-a ako Tramp pobedi na izborima?

POSTOJI velika verovatnoća da SAD izađu iz NATO ako republikanac Donald Tramp pobedi na predsedničkim izborima, smatra bivši savetnik Bele kuće Džon Bolton.

Foto: AP Photo/Susan Walsh, File/Jutjub/Haci Productions

Po njegovim rečima, Tramp je 2018. godine „bio na korak od toga da izađe iz Alijanse“.

- On ne razume suštinu NATO. On na Alijansu gleda ovako: Amerika pruža usluge u odbrambenoj sferi gomili nezahvalnih Evropljana koji za to ne plaćaju. Mislim da bi, ako bi bilo po njegovoj volji, on izašao iz Alijanse. Mislim da ovde postoji ozbiljan rizik - rekao je Bolton za „Em-Es-En-Bi-Si“.

Prethodno je Bolton rekao da bi izlazak SAD iz NATO bila katastrofalna greška Vašingtona, te da bi to rezultiralo nestabilnošću u severnoatlantskoj zoni i dovelo u pitanje posvećenost SAD obavezama prema saveznicima širom sveta. To bi bez razloga stavilo tačku na najuspešniji vojno-politički savez u istoriji čovečanstva, smatra on.

Ranije su stručnjaci isticali da bi Tramp, u slučaju pobede na izborima, mogao da oslabi NATO, čak i ako SAD ne izađu iz Alijanse. On je više puta iskazivao nezadovoljstvo radom tog saveza. U slučaju pobede na izborima, on je pretio povlačenjem SAD iz NATO ako evropski partneri ne preuzmu veću finansijsku odgovornost za sopstvenu bezbednost.