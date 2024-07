TRAMP KAKVOG RETKO VIĐAMO: Bivši američki predsednik održao govor o kome svi pričaju (VIDEO)

BIVŠI predsednik Donald Tramp je u četvrtak prvi put opisao pokušaj atentata na njegovom skupu u Pensilvaniji i rekao da je prvobitno verovao da je napadnut, ali da je preživeo zahvaljujući "milosti svemogućeg Boga."

Foto: Tanjug/AP

- Mnogi su me pitali šta se desilo, 'molimo te, reci nam šta se desilo', i zato ću vam tačno reći šta se desilo, i nećete to više čuti od mene, jer je zaista previše bolno za pričanje - rekao je Tramp okupljenom mnoštvu poslednjeg dana Republikanske nacionalne konvencije, prihvatajući zvanično predsedničku nominaciju stranke.

Bivši predsednik je rekao da je počeo da govori "veoma snažno, moćno i srećno" dok je govorio o naporima njegove administracije da suzbije ilegalnu imigraciju na južnoj granici, i okrenuo se desno ka grafikonu koji prikazuje prelaske granice kada je čuo "glasan zvižduk" i osetio nešto kako ga je pogodilo u desno uvo.

Tramp je rekao da je odmah pomislio da je u pitanju metak i, nakon što je rukom dodirnuo uvo, video je da je prekriven krvlju. "Odmah sam znao da je vrlo ozbiljno, da smo napadnuti, i jednim pokretom sam se spustio na zemlju", rekao je.

Dok su agenti Tajne službe SAD-a jurili ka bini i okružili ga radi zaštite, Tramp je rekao da se osećao "veoma sigurno, jer je imao Boga na svojoj strani."

- Neverovatna stvar je da pre pucnja, da nisam pomerio glavu u tom poslednjem trenutku, metak atentatora bi savršeno pogodio svoj cilj, i ne bih bio ovde večeras. Ne bismo bili zajedno - rekao je.

Tramp je zatim pohvalio mnoštvo pristalica koje su prisustvovale skupu i rekao da nakon pucnjave nisu pobegle, već su pokazale na napadača. Bivši predsednik je rekao publici da veruje da su mnogi prisutni mislili da je mrtav i nisu želeli da ga napuste.

- Nije trebalo da budem ovde večeras - rekao je.

- Stojim pred vama u ovoj areni samo zahvaljujući milosti svemogućeg Boga - dodao je.

Tramp je zatim opisao kako je podigao desnu ruku i uzviknuo "borba", scenu koju su fotografi zabeležili na skupu i koja je izazvala ovacije mase.

- Za ostatak svog života, biću zahvalan za ljubav koju su pokazali ti ogromni patriotski gledaoci koji su hrabro stajali te sudbonose večeri u Pensilvaniji - rekao je.

Tramp je nastavio da odaje počast Kori Komperatoreu, koji je ubijen u pucnjavi, i Dejvidu Daču i Džejmsu Kopenhaveru, koji su povređeni. Bivši predsednik je rekao da je razgovarao sa porodicama ova tri čoveka, i da je publika odala počast Komperatoreu minutom tišine.

- Nema veće ljubavi nego položiti život za druge - rekao je.

- To je duh koji je stvorio Ameriku u njenim najmračnijim trenucima, i to je ljubav koja će vratiti Ameriku na vrhunac ljudskih dostignuća i veličine. To je ono što nam je potrebno - poručio je Tramp.

Tramp je rekao da, uprkos napadu, Republikanci ostaju odlučni da dostave vladu koja služi američkom narodu.

- Ništa me neće zaustaviti u ovoj misiji, jer je naša vizija pravedna, a naš cilj je čist - rekao je.

Trampov govor koji je zatvorio Republikansku nacionalnu konvenciju prvi je koji je dao nakon pokušaja atentata na subotnjem skupu u Batleru. Pucač, identifikovan od strane FBI-a kao 20-godišnji Tomas Metju Kruks, bio je ustreljen i ubijen od strane snajpera Tajne službe.

Bivši predsednik je zadobio povredu u uhu kada ga je metak okrznuo i od tada nosi beli zavoj preko njega. Kao znak podrške Trampu, nekoliko učesnika konvencije takođe je stavilo lažne zavoje preko svojih ušiju.

Tramp se vratio na svoje imanje u Nju Džerziju nakon pucnjave, ali je u nedelju odleteo u Milvoki zbog konvencije. Prisustvovao je svim četiri večeri i slušao govore republikanskih zakonodavaca, guvernera, svojih bivših protivnika u predsedničkoj trci, članova porodice i svog novog kandidata za potpredsednika, senatora JD Vensa iz Ohaja.

Nakon napada, Tramp je pozvao na jedinstvo i rekao Vašington ekseminaru da je prepravio svoj govor prihvatajući republikansku predsedničku nominaciju. Stariji savetnik njegove kampanje, Danijel Alvarez, rekla je CBS Njuz da je govor "duboko ličan" i "iskren".

- Ovaj govor je lično napisao - rekla je.

- Vršio je konačne izmene sve do poslednjih proba danas. Biće vrlo ličan. Biće iz srca. I odgovaraće trenutku. Pozvaće na jedinstvo koje nacija treba - istakla je Alvarez.

(Alo)

