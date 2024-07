VREME ZA PROMENE, ZAVRŠIĆU GODINE RATA: Spuštena zavesa na Republikansku konvenciju u Viskonsinu, Tramp izneo ciljeve za novi mandat

OVO je međunarodna kriza kakvu je svet retko kad video. Rat sada besni u Evropi i na Bliskom istoku, rastuća avet sukoba visi nad Tajvanom, Korejom, Filipinima i čitavom Azijom, naša planeta je na ivici trećeg svetskog rata, a ovo će biti rat kao nijedan drugi.

Tanjug

Ocenio je ovo kandidat republikanaca za šefa Bele kuće, bivši predsednik SAD Donald Tramp u govoru kojim je spuštena zavesa na četvorodnevnu Republikansku nacionalnu konvenciju, održanu u Milvokiju, u prestonici Viskonsina. Govor od 93 minuta bio je jedan od najdužih u modernoj američkoj političkoj istoriji, održan na partijskoj konvenciji i ispraćen je ovacijama.

Tramp je obećao da ne samo da će učiniti zemlju bezbednijom, već će i "pomoći stabilnosti u svetu". Pohvalio je mađarskog premijera Viktora Orbana, te istakao da je imao dobar odnos sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom, jer, kaže, "dobro je biti u dobrim odnosima sa nekim ko ima nuklearno oružje". Naveo je i da je katastrofalno povlačenje Amerike iz Avganistana "ohrabrilo Rusiju da napadne Ukrajinu".

- Mojom pobedom u novembru biće završene godine rata, slabosti i haosa - obećao je Tramp, pohvalivši se da je mogao da zaustavi ratove telefonskim pozivom.

Ovogodišnja konvencija održana je u senci pokušaja atentata na lidera republikanaca, pa je samim tim u fokusu obraćanja bivšeg šefa Bele kuće, članova njegove porodice i pristalica bio pokušaj ubistva.

Karlson: Dovoljno prevara POZNATI novinar Taker Karlson poslednjeg dana konvencije pohvalio je Trampa za njegovu otpornost i čvrstinu posle atentata. "U tom trenutku, Donald Tramp, mesecima pre predsedničkih izbora, postao je lider ove nacije. Mislim da ga je to promenilo", istakao je. A komentarišući američke predsedničke izbore istakao je da "uz dovoljno prevare može biti izabrana i lutka, ili pokojnik za šefa Bele kuće". "I to je teoretski moguće, ako bude dovoljno obmane", rekao je Karlson.

- Metak ubice bio je blizu da mi oduzme život. Kako bih video grafikon, počeo sam da skrećem glavom udesno, kada sam začuo glasan zvižduk i osetio da me je nešto udarilo jako u desno uvo. Rekao sam sebi: "To može biti samo metak", i primaknuo ruku do uha. Bila je krvava. Odmah sam znao da smo napadnuti. Da nisam pomerio glavu u poslednjem trenutku hitac ubice bi savršeno pogodio svoj cilj. I ne bih bio sa vama večeras - opisivao je Tramp, sa zavojem na uvu i ponovo se zahvalio agentima Tajne službe na hrabrosti.

Za razliku od prošle konvencije iz 2020, kada je rivala i aktuelnog predsednika SAD Džozefa Bajdena pomenuo čak 40 puta, sada je to učinio samo - jednom. Ponovo ga je nazvao jednim od najgorih predsednika u istoriji.

- Šteta koju je on naneo ovoj zemlji je nezamisliva, prosto nezamisliva - poručio je Tramp pristalicama.

Lider republikanaca se osvrnuo i na krivične postupke koji se vode protiv njega, opisavši ih ponovo kao deo zavere demokrata:

- Ne smemo da kriminalizujemo neslaganje ili demonizujemo politička neslaganja. U tom duhu Demokratska stranka treba odmah da prestane da naoružava pravosudni sistem i da svoje političke protivnike etiketira kao neprijatelje demokratije, pogotovo što to nije tačno... Ako demokrate žele da ujedine našu zemlju, trebalo bi da odustanu od lova na veštice - poručio je.

Orban: Mete zbog protivljenja ratu MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je da su nedavni atentati na Trampa i slovačkog premijera Fica izvršeni zbog njihovih antiratnih stavova. "Proratne snage su toliko uzburkane, napete, podstaknute i organizovane da pokušavaju da očiste promirovne snage sa pozornice, iz centra političkog života", rekao je on za radio-stanicu Košut. Napomenuo je da se sa Trampom sastao dva dana pre atentata i da je bivši predsednik SAD "u dobroj formi i spreman za borbu".

Obećao je da će okončati inflacionu krizu, sniziti kamatne stope i cenu energije. Tvrdio je da nacija prolazi kroz krizu ilegalne imigracije, obećavši da će pokrenuti najveću operaciju deportacije u istoriji zemlje.

Okrivio je još jednom demokrate da su koristili pandemiju kovida da varaju na izborima 2020. godine, a bivši šeficu Predstavničkog doma Kongresa Nensi Pelosi nazvao "ludom".

Poslednjeg dana Republikanske konvencije u Milvokiju Trampu se prvi put pridružila njegova supruga Melanija. Okupljeni su bivšu prvu damu pozdravili gromoglasnim aplauzom.

Odao počast vatrogascu TRAMP je pozdravio i pristalice koje su bili očevici atentata na njega i zatražio minut ćutanja u znak sećanja na poginulog bivšeg vatrogasca Korija Komperatorea, koji je bio u publici na mitingu u Pensilvaniji, kada je došlo do pucnjave. Potom je Tramp prišao Komperatoreovoj uniformi koja je bila izložena na bini i poljubio njegov vatrogasni šlem.