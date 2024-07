KIJEVSKI režim, želeći da skrene pažnju sa neuspeha na bojnom polju, spreman je da izvrši sve vrste provokacija, uključujući i upotrebu hemijskog oružja, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri Organizaciji za zabranu hemijskog oružja (OZHO) Vladimir Tarabrin televiziji "Rusija 24".

Foto: Printskrin/Fejsbuk/Volodimir Zelensьkiй/Profimedia/Gugl mape printskrin

- Da bi skrenuo pažnju sa neuspeha na bojnom polju, kijevski režim je spreman da počini sve vrste provokacija i zločina… Svi dobro znamo da je glavni zadatak kolektivnog Zapada, on to i ne krije, da se nanese strateški poraz Rusiji. Za postizanje ovog cilja, sva sredstva su dozvoljena. Po mišljenju Zapada, bilo bi dobro da se organizuje neka vrsta incidenta, upotrebom oružja za masovno uništenje, što uključuje i hemijsko oružje - rekao je on.

Diplomata je predložio jednu od opcija za takvu provokaciju: Ukrajina će rasprskati neku vrstu hemijske supstance i odmah za to okriviti Rusiju, pokrenuvši hajku u medijima. Štaviše, takve provokacije se organizuju uz podršku i direktno učešće zapadnih zemalja, primetio je on.

Stalni predstavnik pri OZHO je takođe potvrdio da su zabeleženi slučajevi upotrebe hemijskog oružja od strane Ukrajine.

- Redovno skrećemo pažnju na materijale tehničkog sekretarijata OZHO, zasnovane na podacima Ministarstva odbrane Rusije. Izveštavamo o svim slučajevima upotrebe i pretnji upotrebe hemijskog oružja od strane kijevskog režima - naglasio je on.

Tarabrin je napomenuo da je Rusija poslala tehničkom sekretarijatu više od 30 beleški sa konkretnim podacima radi njihove distribucije državama-članicama.

- U bliskoj budućnosti ćemo tehničkom sekretarijatu dostaviti još konkretnije i detaljnije informacije o ovom pitanju - zaključio je diplomata.

(Sputnjik)

