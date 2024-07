RUSKI PATRIJARH DONEO ODLUKU: Evo da li će car Ivan Grozni ipak biti kanonizovan

NEĆE biti kanonizacije cara Ivana IV Groznog, rekao je ruski patrijarh Kiril posle liturgije u Uspenskom saboru Kremlja na dan sećanja na Svetog Filipa, mitropolita moskovskog (1507–1569).

Foto AP

- Kada pojedini predstavnici naših patriotskih snaga samo što ne zahtevaju od patrijarha kanonizaciju Ivana Groznog, ja svima sa ove govornice odgovaram: kanonizacije ne može biti! - rekao je on.

Patrijarh Kiril je primetio da je mitropolit Filip „pao od ruke ludog cara“. Prema njegovim rečima, monarh je sumnjao u episkopa da može da podstakne velikaše na ustanak, ali takvi strahovi nisu imali osnova.

Patrijarh Kiril je kao jedno od mogućih objašnjenja ovog čina naveo duševnu bolest cara.

- Možda Ivan Grozni nije bio potpuno zdrava i da je bio neuravnotežena osoba, kako tvrde neki medicinski stručnjaci, proučavajući njegov život - dodao je patrijarh.

- To ne znači da ne cenimo istorijske zasluge cara Ivana, da ne prepoznajemo važnu političku misiju koju je on izvršio. Ali sve ovo nije razlog za kanonizaciju i ne može biti. Zato vas molim da ovu temu smatrate zatvorenom - rekao je on.

(Sputnjik)