VRELE DANE U GRČKOJ PREKIDA OLUJA: Vremenska prognoza za omiljena letovališta Srba

MNOGO ljudi iz Srbije već je na letovanju u Grčkoj gde pokušavaju da se rashlade i uživaju u letu. Međutim, kako prema najnovijoj vremenskoj prognozi, kako javljaju grčki mediji, sprema se vremenski rolerkoster.

Tokom cele radne nedelje temperature će svuda u Grčkoj mahom prelaziti iznad 40, sve do 43 stepena, a već od subote posle podne očekuju se oluje.

Pakleno toplo vreme u Grčkoj

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi, i izveštaju o vanrednim situacijama koje je izdala EMI, zbog tople vazdušne mase sa obala severne Afrike iznad dela istočne Evrope i Balkana nastaviće se visoke temperature, a najvrelije će biti u sredu i četvrtak unutar kontinentalne Grčke, uglavnom na zapadnim, centralnim i severnim delovima zemlje.

U priobalnim područjima kopna maksimalna vrednost temperature biće 2 do 4 stepena niža od temperature u unutrašnjosti kopnene Grčke, a minimalne temperature će se takođe održavati na visokim nivoima, koji će varirati u većina područja oko 27 do 29 stepeni Celzijusa.

Vremenska prognoza po danima

Danas će maksimalna temperatura će dostići u kontinentalnim područjima od 39 do 41, a lokalno na zapadu i severu 42 stepena Celzijusova, na Jonskom moru, Dodekanezu i južnom Kritu od 37 do 38 stepeni Celzijusa.

U Atici i Solunu najviše temperature kretaće se od 38 do 39 stepeni Celzijusa, dok će se u ostatku zemlje temperature kretati od 33 do 35 stepeni Celzijusa.

U sredu i četvrtak 43 stepena

U sredu i četvrtak očekuje se da maksimalna temperatura dostigne u unutrašnjosti zemlje od 41 do 42 stepena, a lokalno na zapadnim, centralnim i severnim delovima oko 43 stepena Celzijusa.

U Jonskom moru, ostrvima u istočnom Egeju, Dodekanezu i južnom Kritu temperatura će se kretati od 38 do 40 stepeni Celzijusa, a u Atici i Solunu od 39 do 40 stepeni Celzijusa, a u ostatku zemlje od 35 do 37 stepeni Celzijusovih.

Vreme u petak

Tokom petka predviđa se da će maksimalna temperatura dostići u severnim kontinentalnim područjima od 38 do 39 stepeni, a u ostalim kontinentalnim od 40 do 41 stepen.

Slično će biti na Jonskom moru, ostrvima istočnog Egeja, Dodekanezu i južnom Kritu. Tu će temperatura biti od 37 do 39 stepeni Celzijusa.

U petak posle podne i do popodneva u severnoj zemlji doći će do pojava nestabilnosti.

Od subote oluje

Promene u temperaturi osetiće se već u subotu od podneva, kada će na severu i severoistoku zemlje uglavnom u Trakiji, istočnoj Makedoniji i istočnim delovima centralne Makedonije nastupiti oluje.

Tada će, prema prognozi vremena, temperatura dostići od 37 do 38 stepeni, a u ostalim kontinentalnim delovima od 39 do 40, dok će lokalno u zapadnim kontinentalnim područjima imati 41 stepen Celzijusa.

Na Jonskom moru, ostrvima istočnog Egeja, Dodekanezu i južnom Kritu temperatura će biti od 37 do 39 stepeni Celzijusa.

Pad temperature od nedelje

U nedelju će temperatura pasti za približno 1 do 2 stepena i imaće maksimalnu vrednost u većini kontinentalnih oblasti od 37 do 39 stepeni Celzijusa.

