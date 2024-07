ANALIZA "NOVOSTI": Ozbiljan propust - da li su drugi i treći prsten na mitingu Trampa zatajili slučajno ili ne

ODGOVORNOST za napad na Donalda Trampa je u velikoj meri na Tajnoj službi, koja je direktno zadužena za bezbednost bivšeg predsednika, ali i FBI i drugim obaveštajnim službama koje otkrivaju pripremu ovakvih krivičnih dela.

Foto: Profimedia

Očigledno je da se dogodio ozbiljan propust i obaveštajnog rada i policije u čijoj zoni odgovornosti se nalazio napadač. Nedopustivo je da niko nije čuvao objekat sa kojeg je pucano i da je olako dopušteno da se atentator nađe na krovu zgrade u neposrednoj blizini bine. Iako je postupanje neposrednog obezbeđenjenja bilo profesionalno, zakazali su ostali prstenovi zaštite.

Ovako naši sagovornici analiziraju propuste u obaveštajnom i bezbednosnom radu koji su doveli do atentata na bivšeg američkog predsednika i republikanskog lidera na mitingu u Pensilvaniji, ističući da je pokušaju ubistva prethodilo upozorenje očevidaca, koji su uočili sumnjivu osobu na krovu obližnjeg objekta, i o tome obavestili policiju, čija je pravovremena reakcija, iz zasada nepoznatog razloga - izostala. Nejasno je i zbog čega se, navode oni, jedan policajac nakon što se popeo na krov i ugledao napadača sa uperenom puškom, povukao niz merdevine, a atentator je potom, ispalio hice u Trampa.

Predsednik Strukovnog udruženja sektora bezbednosti Dejan Milutinović ističe da je kompletna zaštita lica u nadležnosti tajne službe i ostalih koje sa njima sarađuju, odrađena amaterski za tako ozbiljnu državu kao što je SAD.

- Nije bilo dovoljno pažnje bezbednosnih službi i komunikacije - navodi Milutinović za "Novosti". - Ovakav propust može da se tumači ili kao veliki profesionalni propust ili namerno nečinjenje postupaka po procedurama da bi se eventualno napravio prostor za ovakav rizik. Mnogo je nelogičnosti koje ne mogu da se opravdaju, počevši od toga kako je organizovano obezbeđenje koje je radilo na širom sektoru bezbednosti, drugi i treći stepen, pa do toga da je obaveštajni rad podbacio i nije odradio svoj posao.

Kada je reč o ovakvim skupovima visokog rizika, Milutinović napominje da je u nadležnosti službi da osmotri i predvidi sve potencijalne rizike i pretnje i napravi plan obezbeđenja i organizuje ga u sektorima koje pokrivaju takozvani prstenovi:

- Prvi prsten je neposredno obezbeđenje uz štićeno lice, drugi je u masi, a treći širi krug oko mase i po dubini dokle je potrebno, zatim kontrasnajperisti i službeni snajperisti koji služe za otkrivanje drugih snajperista na većim distancama. Uz to je prisutno angažovanje obaveštajnih struktura da nađu i prate sve pojedince i grupacije koje mogu da budu rizik po skup, sa ekstremnim stavovima po štićeno lice. To se čini pokrivanjem društvenih mreža, komunikacija i obaveštajnih podataka sa terena. U ovom slučaju, može se naslutiti da je moguće da je postojao namerni izostanak komunikacije, ali to mi koji nismo u istrazi, ne možemo da tvrdimo.

Bivši dekan Fakulteta bezbednosti Radomir Milašinović smatra da se ništa nije dogodilo slučajno i da ovo nije bio individualni poduhvat slobodnog strelca.

- Po propisima o obezbeđivanju objekata i ličnosti, kako za aktuelnog, tako i za bivšeg predsednika, ne sme ostati nepokriven prostor ili bilo koji ugao - rekao je Milašinović za naš list. - Oni se najviše tretiraju, moraju da budu snimljeni i pokriveni svim mogućim bezbednosnim i kriminološkim metodama i sredstvima. Kad postoji zavera i plan, mesto događaja se mora pre održavanja u potpunosti snimiti, i iz žablje i ptičje perspektive, obližnji rizični objekti isprazniti i svaki ćošak mora niti pokriven. Misliti da je slobodan strelac došao i pucao na Trampa, mogu samo ljudi koji nijedan udžbenik iz kriminilogije nisu pročitali. Napad je smišljen, podstaknut, organizovan sa tehničke strane, sudeći po oružju koje je izabrano, a atentatu je sigurno prethodila priprema terena.

Milašinović smatra da iza toga stoje ekstremne organizacije, u funkciji "duboke države", s obzirom na to da je atentatu prethodila priprema terena i stvaranje atmsofere za napad:

- Stvorena je politička podloga zla, iz koje proističe ugrožavanje ličnosti. Ovo je neshvatljivo da se dogodilo u Zimbambveu, a kamoli u SAD gde deluje FBI, CIA i brojne druge angažovane bezbednosne strukture. Ostaviti nepokriven krov koji je direktno gledao na tribinu je neshvatljivo da se dogodi bilo gde u svetu. Kada smo čuvali našeg bivšeg predsednika Josipa Broza Tita, oko njega je postojalo sedam bezbednosnih prstenova.

Doživotna zaštita OD 1968. godine, kada je ubijen predsednički kandidat Robert Kenedi, svi takmaci u kampanji i pre zvanične nominacije imaju obezbeđenje tajne službe, dok obezbeđenje doživotno uživa i svaki bivši predsednik. - Tramp ima obezbeđenje kao i aktuelni šef države, ali u obimu u kojoj zahteva njegova trenutna delatnost i aktivnosti, jer nije u istoj meri prisutan u međudržavnim posetama, na putevima - navode naši sagovornici. Izostala reakcija kontrasnajperista KOMENTARIŠUĆI greške u bezbednosnom postupanju i šta je konkretno Tajna služba trebalo da uradi, penzionisani specijalni FBI agent i bivši snajperista ove organizacije Stiv Mur istakao je za Bi-Bi-Si da, s obzirom na "smrtonosnu preciznost puške M-16", trebalo da budu patrole u oblasti pored zgrade u kojoj je bio napadač i naoružana policija na krovu: - Kada je identifikovano da se na tom krovu, u krugu od 150 metara od predsednika, nalazi nepoznati naoružani muškarac sa puškom, kontrasnajperske ekipe je trebalo odmah i na odgovarajući način da reaguju. Imali smo sreće da nije bilo više poginulih, jer su na tom mestu postojali sistemski propusti. Promenjen plan AMERIČKA Tajna služba saopštila je juče da će učestvovati u istragama koje su najavili predsednik Bajden i članovi Kongresa, nakon što njeni agenti nisu uspeli da spreče napadača da puca i rani Trampa. Direktorka Tajne službe Kimberli Čitl rekla je da je agencija pojačala Trampovo obezbeđenje. Istakla je da je agencija od subote uvela promene u Trampovom bezbednosnom planu kako bi osigurala njegovu zaštitu tokom konvencije i ostatka kampanje.