KINESKI STRUČNJACI O ATENTATU NA TRAMPA: Ovo je prava slika stanja u SAD

ATENTAT na Donalda Trampa odražava rastuće političko nasilje u SAD u trenutku kada su političke podele sve izraženije, kažu sagovornici za "Global tajms", list blizak vladajućoj Komunističkoj partiji Kine.

Kineski stručnjaci napominju da atentati nisu neuobičajeni u istoriji američkog političkog života.

- Ovo ukazuje na to da je političko nasilje bilo trajni element u američkoj istoriji. S druge strane, činjenica da se takvi zlonamerni incidenti i dalje dešavaju na političkim skupovima bivših predsednika, uprkos bezbednosnim merama, naglašava aktuelno pitanje nasilja nad oružjem u SAD, i percipiranu 'nerešivost' tog problema - kaže profesor na univerzitetu Renmin u Pekingu za "Global tajms".

U poslednjim godinama se moglo zapaziti kako američka politika prerasta iz suprotstavljanja političkih stavova u politiku lične osvete, dodaje Diao.

Sa druge strane, atentat na bivšeg predsednika SAD i najverovatnijeg republikanskog kandidata za predstojeće izbore ističe da su ti izbori u suštini sukob dve različite vizije Amerike.

Ova konfrontacija dodatno razdire američko društvo i podstiče nasilne ispade, ocenjuje Diao.

Džin Kanrong sa Škole za međunarodne studije na Univerzitetu Renmin kaže da se kvalitet bipartizanskog političkog sistema u SAD pogoršao.

- U prošlosti je sistem mogao da funkcioniše, jer je većina članova obe stranke još uvek umerena. Njihovi politički stavovi su različiti, ali nisu bili toliko ekstremni i mogli su da sarađuju u mnogim pitanjima. Ali sada možemo videti da Kongres glasa po partijskoj liniji o skoro svakom pitanju, a stranačka politika postaje sve polarizovanija - primetio je Džin.

Li Haidong, profesor sa Kineskog univerziteta za spoljne poslove, vidi tri mogućnosti za motiv napadača.

- Prvo, to bi mogao biti neko iz duboke države, neuhvatljive sila unutar vlade koja ne želi da Tramp pobedi. Drugo, to može biti neko iz ekstremističkih snaga krajnje levice... Na kraju, to bi mogao biti individualni ekstremista bez pozadine u bilo kakvoj organizaciji, jednostavno osoba koja je umorna od Trampa - rekao je Li.

