STOLTENBERG PODRŽAO IDEJE ZELENSKOG: "To mi je apsolutno jasno..."

ODLAZEĆI generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je danas da podržava napade Odbrambenih snaga Ukrajine na vojne objekte na teritoriji Rusije.

- Moj stav je da nema sumnje da Ukrajina ima pravo da napada legitimne vojne ciljeve na teritoriji zemlje agresora - Rusije. To je jasno definisano međunarodnim pravom, pošto je reč o ratu koji je Rusija započela protiv Ukrajine, onda Ukrajina ima pravo na samoodbranu, a to uključuje i udare na teritoriju agresora. To mi je apsolutno jasno - rekao je Stoltenberg.

On je primetio da uprkos tome što zemlje članice NATO-a postavljaju različita ograničenja Ukrajini kada je u pitanju njihovo oružje, neki od saveznika popuštaju usled ruskih napada na Hersonsku oblast, prenosi Ukrinform.

Stoltenberg je objasnio da su ukrajinske snage i prethodno izvodile udare iza konvencionalne linije fronta na ruske ciljeve koji se nalaze na ukrajinskom tlu.

- Ali u slučaju Harkovske oblasti, linija fronta i granica Ruske Federacije se skoro poklapaju, kako očekivati da Ukrajina neće napadati artiljeriju ili aerodrome koji se nalaze na drugoj strani fronta i, shodno tome, granicu. Stoga pozdravljam odluke saveznika, koje su otvorile mogućnost veće upotrebe oružja za gađanje ovih ciljeva - rekao je on.

Kako navodi Ukrinform, Stoltenberg je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsednikom Ukrajine Vladimirom Zelenskim posle bilateralnog sastanka u četvrtak u Vašingtonu, izjavio da je jedini način da Ukrajina postane članica NATO-a njena pobeda kao suverene i nezavisne države u Evropi.

