MAKRON: NIKO NIJE POBEDIO! - Blokada na francuskoj političkoj sceni

Posle nekoliko dana ćutanja nakon održanog drugog kruga vanrednih parlamentarnih izbora u Francuskoj na kojima je na vrh izbila ujedinjena levica, oglasio se i predsednik Emanuel Makron, pismom naciji, u kome je naglasio da "niko nije pobedio".

Foto: AP/Thibault Camus

Istovremeno je pozvao republikanske snage da se ujedine i naprave vladu, a odao je i priznanje građanima na velikom odzivu. Sadržaj Makronovog pisma izavao je oštre reakcije krajnje levice i desnice.

- Iako je krajnja desnica završila na vrhu posle prvog kruga s blizu 11 miliona glasova, jasno ste odbili da uđe u Vladu. Niko nije pobedio. Nijedna politička snaga nije sama dobila dovoljnu većinu – istakao je u pismu naciji Makron.

Šef države je naglasio da samo republikanske snage, koje su bile razjedinjene u prvom krugu, i ujedinjene međusobnim povlačenjem u drugom, i izabrane zahvaljujući glasovima bivših protivnika, predstavljaju apsolutnu većinu. Rekao je da priroda ovih izbora, obeleženih jasnim zahtevom za promenom i podelom vlasti, zahteva veliko okupljanje. Poručio je i da je kao predsednik Republike, zaštitnik interesa nacije, garant institucija i poštovanja izbora.

- Iz tog razloga upućujem poziv svim političkim snagama koje se prepoznaju u republičkim institucijama, vladavini prava, parlamentarizmu, evropskoj orijentaciji i odbrani francuske nezavisnosti, da pokrenu iskren i lojalan dijalog kako bi izgradili čvrstu, nužno pluralnu većinu, u korist naše zemlje – napisao je Makron i istakao da to ujedinjenje mora da bude izgrađeno oko glavnih principa, zajedničkih vrednosti, pragmatičnog i jasnog projekta, uz uzimanje u obzir zabrinutosti izražene na izborima i garantovanje najveće moguće institucionalne stabilnosti.

Time je Makron praktično stavio do znanja želju da se ujedine dojučerašnji politički protivnici, ali iz republikanskog jezgra, bez obzira na to da li dolaze s levice ili desnice, samo da ne pripadaju ekstremima. Poručio je da buduća vlast mora da poštuje tradiciju Pete republike, da zemlju stavi iznad partije, a naciju iznad ambicija, rekavši da su Francuzi kroz glasački kutije izabrali "republikanski front".

– U svetlu ovih principa odlučiću o imenovanju premijera. To zahteva da se političkim snagama da malo vremena da izgrade kompromise, u miru i s poštovanjem. Do tada, aktuelna Vlada će nastaviti da obavlja svoje nadležnosti i biće zadužena za tekuće poslove po republikanskoj tradiciji – zaključio je stanar Jeliseja, istakavši da treba položiti nadu u sposobnost političkih lidera da pokažu osećaj harmonije i smirivanja, u interesu svih, kao što je to slučaj kod francuskih evropskih suseda.

Politički protivnici su oštro reagovali.

- Jedinstveno u demokratskom svetu: predsednik odbija da prizna rezultate izbora koji su Novi narodni front doveli u vođstvo po glasovima i mestima u Skupštini. To je povratak kraljevskog veta na opšte pravo glasa. Tvrdi da daje vremena da se napravi još jedna koalicija kroz smicalice posle izbora! To je povratak intriga Četvrte republike. Sad je dosta. Mora da se povinuje i pozove Novi narodni front. To je, jednostavno, demokratija – poručio je oštro vođa Nepotčinjenih Žan Lik Melanšon.

Slično su reagovali i njegovi koalicioni partneri iz razlié itih struja levice i redova ekologa, ali i "ljuti neprijatelji" iz redova krajnje desnice.

- Emanuel Makron je organizovao paralizu zemlje pozicioniranjem ekstremne levice pred vrata vlasti, posle nedostojnih dogovora. A njegova poruka sada je: snađite se. Neodgovorno! – istakao je predsednik Nacionalnog okupljanja Žordan Bardela.

MARIN: CIRKUS POSTAJE NEDOSTOJAN

- Ako sam dobro razumela, Emanuel Makron u svom pismu predlaže da se blokiraju Nepotčinjeni kojima je pomogao da budu izabrani pre nekoliko dana i zahvaljujući kojima su izabrani poslanici Renesanse (stranaka Emanuela Makrona). Ovaj cirkus postaje nedostojan – zaključila je Le Penova.