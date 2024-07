POSLE 500 GODINA TLAČENJA NEĆE NIŠTA SA EU: Borelj iznenađen - Afrikanci podržavaju Putina!

ŠEF diplomatije EU Žozep Borelj izjavio je da je iznenađen visokim stepenom podrške koju predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin uživa među narodima Afrike.

Foto: Printscreen/ec.europa.eu

-U Africi ljudi podržavaju Putina. Oni kažu da je Putin spasao Donbas, rekao je Borelj na Javnom forumu NATO-a.

Povodom Boreljove izjave oglasio se Džo Mlanga osnivač i urednik "Bihajnd d njuz netvork", koji je za RT rekao da afrički narodi ne podržavaju Rusiju samo jer se suprotstavlja Zapadu, već zbog toga što ih Moskva tretira sa uvažavanjem i poštovanjem.

-Afrikanci ne podržavaju Rusiju ili predsednika Putina zbog toga što se bore protiv Zapada, već zbog dobrih dela koje Rusi čine za afrički narod. To je tretman koji dobijaju od Rusije. To je način na koji ih dočekuju u Moskvi, izjavio je on.

Prema njegovim rečima, za razliku od Rusije, Zapad i dalje "posmatra Afrikance kao da su glupi".

-Poslednjih 500 godina Zapad je bio u Africi, oni su tlačili Afrikance – i mislili su da će to trajati zauvek, ocenjuje on i dodaje da "narodi Afrike više ne žele da imaju išta sa Zapadom".

Podsećanja radi, Borelj je ranije na otvaranju Evropske diplomatske akademije u belgijskom gradu Briž rekao da je "privilegovana Evropa 'bašta', a svet oko nje 'džungla' koja može da upadne u evropski mehanizam koji dobro funkcioniše", što su mnogi, uključujući i Moskvu, kritikovali i nazivali "rasističkim stanovištem".

Šef evropske diplomatije naglasio je i da je potrebno naći novi pristup odbrambenim pitanjima, koji će se fokusirati na informacioni rat, a ne tradicionalne vojne taktike.

-Potrebna nam je drugačija vojska. Potrebni su nam ljudi koji posmatraju mrežu i ljudi koji mogu objasniti šta se dešava, da reprogramiraju slušaoce, daju im tačne informacije, kako bi sprečili mešanje u izborni proces, naveo je Borelj.

On je istakao važnost usmeravanja na informacionu bitku, koja se ne vodi na fizičkom bojnom polju, već u umovima ljudi.

-Ne moramo da bacamo bombe i razmeštamo tenkove, moramo da širimo vesti i zauzimamo sajber prostor. EU je veoma aktivna u ovoj oblasti, izjavio je Borelj.

