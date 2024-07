RUSKA PORUKA ZA NATO: Vaša želja da dominirate u oblasti nuklearnog naoružanja osuđena je na propast (VIDEO)

NATO nastoji da dominira u oblasti nuklearnog naoružanja, ali je to osuđeno na propast, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Rjabkov.

-Neumerenost u oblasti nuklearnog obuzdavanja je nešto što je veoma karakteristično za Severnoatlantski savez. Prepredene fraze i svi ti lepo upakovani signali da će ići putem povećanja svog nuklearnog potencijala, dajući mu dalje agresivniji karakter, mogu se odmah odbaciti. Iz tog saopštenja proizilazi samo jedno, a to je da Alijansa teži dominaciji i u ovoj oblasti. To je osuđeno na propast, kao i mnoge druge tvrdnje o globalnoj dominaciji, život glasno svedoči o tome, rekao je Rjabkov za Prvi kanal.

Prema njegovom mišljenju, iskustvo specijalne vojne operacije u Ukrajini pokazalo je nedovoljnost suviše opštih formulacija u ruskoj nuklearnoj doktrini.

Neophodno jasnije ukazati Zapadu na posledice njegovih aktivnosti, istakao je Rjabkov.

-Ignorisanje našeg potencijala u tog sferi od strane Zapada i pre svega zemalja NATO-a i neka vrsta unutrašnjeg ubeđenja te grupe da do najgoreg neće doći, ma koliko se rugali zdravom razumu, predodređuje potrebu da se jasnije, preciznije i određenije kaže šta bi moglo da se desi ako tako nastave, upozorio je ruski diplomata.

On je takođe poručio da kolektivni Zapad ne treba da sumnja u rešenost Rusije da odgovori na raspoređivanje američkih raketa srednjeg dometa u Evropi.

SAMIT SRAMOTE

Govoreći o samom samitu NATO-a u Vašingtonu, Rjabkov ga je ocenio kao neupešan i sramotan događaj, koji je samo povećao rizike po međunarodnu situaciju.

-Nakon što smo pogledali video i preslušali audio sa samita u Vašingtonu, došli smo do zaključka da je, naravno, reč o “samitu sramote”. To je katastrofalan događaj koji nije doneo ni kap zdravog razuma za međunarodnu agendu, ali je samo pogoršao tenzije i povećao rizike daljeg razvoja situacije, zaključio je on.

U završnom saopštenju nakon samita NATO-a u Vašingtonu navodi se da će Alijansa preduzeti korake da osigura efikasnost i bezbednost misije nuklearnog obuzdavanja, uključujući modernizaciju svojih nuklearnih sposobnosti.

Istovremeno, konstatovano je da NATO reafirmiše potrebu da se obezbedi što šire učešće zainteresovanih saveznika u NATO mehanizmima podele nuklearnog tereta kako bi se demonstriralo jedinstvo i odlučnost Alijanse.

