ARMIJE RUSIJE I KINE NA NOGAMA: Izdata naređenja za manevre u ovoj oblasti

KINESKE i ruske oružane snage počele su početkom jula zajedničku vežbu u vodama i vazdušnom prostoru u blizini grada Žanjiang na jugu Kine, izjavio je danas portparol kineskog Ministarstva odbrane Džang Sjaogang.

On je na konferenciji za novinare rekao da se vežba "Zajedničko more - 2024" izvodi prema godišnjem planu vojnog angažovanja Kine i Rusije i bilateralnom sporazumu, a da je predviđeno da traje do sredine jula.

Naveo je da ti manevri imaju za cilj da pokažu odlučnost i sposobnost vojske u zajedničkom suočavanju sa pretnjama pomorskoj bezbednosti i očuvanju globalnog i regionalnog mira i stabilnosti, prenosi Sinhua.

Džang je istakao da će to dodatno produbiti kinesko-rusko sveobuhvatno strateško partnerstvo koordinacije za novu eru.



