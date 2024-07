"SIGURNIM KORACIMA KREĆEMO SE KA HLADNOM RATU" Stiglo jezivo upozorenje Moskve - Sve ovo se već dogodilo...

PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov prokomentarisao je odluku SAD da rasporedi dalekometno oružje u Nemačkoj, rekavši da se svet kreće ka Hladnom ratu.

Foto: AP Photo/Pavel Golovkin

- Sigurnim koracima krećemo se ka Hladnom ratu. Sve se ovo već dogodilo - rekao je Peskov komentarišući planove SAD za raspoređivanje raketa dugog dometa u Nemačkoj.

On je primetio da se u odnosima Rusije i Zapada vraćaju svo atribudi Hladnog rata.

- Vraćaju se svi atributi Hladnog rata sa konfrontacijom, direktnom konfrontacijom. Ista ona Nemačka, SAD, Francuska i Velika Britanija direktno učestvuju u sukobu u Ukrajini - naglasio je portparol.

Prema njegovim rečima „sve to se radi da bi se naša zemlja suzbila, sve to se radi da bi se osigurao naš strateški poraz na bojnom polju“.

- Mi sve to moramo uzeti u obzir. To nije razlog za pesimizam. Naprotiv, to je razlog da se okupimo, iskoristimo sav naš prebogat potencijal koji imamo i ispunimo sve ciljeve koje smo sebi postavili tokom specijalne vojne operacije - zaključio je Peskov.

Ranije je Pentagon saopštio da će Sjedinjene Američke Države 2026. godine početi da raspoređuju u Nemačkoj dalekometne udarne sisteme koji će znatno nadmašiti oružje koje se već nalazi u Evropi.

Radi se, pre svega, o raketama SM-6, „tomahavk“ i „hipersoničnom oružju“.

(Sputnjik)

