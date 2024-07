AKO AMERIKA RAPOREDI RAKETE I RUSIJA ĆE: Putin poručio Zapadu da će delovati recipročno

RUSKI predsdenik Vladimir Putin izjavio je danas da je Rusija spremna da recipročno odgovori na to što su SAD rasporedile svoje rakete srednjeg i manjeg dometa (INF) u bilo kom regionu sveta.

-Proglašavamo moratorijum na moguće buduće raspoređivanje naših sistema, sve dok se (američki) raketni sistemi ne pojave u nekom regionu sveta. A ako se negde pojave raketni sistemi srednjeg i kraćeg dometa američke proizvodnje, onda zadržavamo pravo da delujemo recipročno, rekao je Putin, oddajući da je Rusija morala da reaguje na uništavanje dokumenata koji su u osnovi međunarodne stabilnosti od strane SAD, prenosi portal Izvestija.

Što se tiče globalne bezbednosti, Putin je rekao da pregovori o tome treba da sačekaju završetak američkih predsedničkih izbora i dodao da je Rusija premna na dijalog sa SAD.

-Hajde da sačekamo formiranje nove administracije i da shvatimo koji su njeni planovi i preferencije, želim da ponovim - spremni smo na to, rekao je Putin, prenosi RIA.

Istakao je da nije upoznat sa predlozima bivšeg predsednika SAD Donalda Trampa za miran završetak sukoba u Ukrajini.

-Činjenicu da gospodin Tramp, kao predsednički kandidat, izjavljuje da je spreman i da želi da zaustavi rat u Ukrajini, mi shvatamo prilično ozbiljno, ali nisam upoznat sa njegovim mogućim predlozima kako to planira uradi. To je, naravno, ključno pitanje, ali ne sumnjam da on to kaže iskreno i mi ćemo to podržati, rekao je Putin.

