OGLASIO SE PUTIN: Prekid vatre sada nije moguć

RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da prekid vatre u ratu Rusije i Ukrajine nije moguć pre početka mirovnih pregovora s Kijevom.

Foto: Tanjug/AP

- Jednostavno ne možemo sada da proglasimo prekid vatre u nadi da će druga strana preduzeti neke pozitivne korake - rekao je Putin, prenosi RIA. Dodao je da je neophodno da Ukrajina pristane da preduzme korake koji su nepovratni i prihvatljivi za Rusiju.

- Ne možemo dozvoliti da neprijatelj iskoristi ovaj prekid vatre i nakon toga da poboljša svoju poziciju - da se naoruža, opremi uz pomoć prinudne mobilizacije i pripremi se za nastavak oružanog sukoba - rekao je Putin.

On je ocenio da je okončanje sukoba sa Ukrajinom preko posrednika nemoguće, navodeći da posrednik ''neće imati ovlašćenja'' da potpiše konačni dokument. Putin je rekao da Rusija nikad nije odbila da pregovara sa Ukrajinom.

- Uvek smo bili za pregovore, nikad od njih nismo odustali. Jedino pitanje je da mi se čini malo verovarnim da se sukob okonča uz pomoć posrednika i samo pomoću njih - rekao je Putin.

Ruski predsednik je naveo da je Rusija od Zapada navodno dobila zahtev za prekid vatre kad su ruske trupe bile u blizini Kijeva 2022. godine.

- Kada su naše trupe stajale kod Kijeva, dobili smo ponudu, pa čak i uporni zahtev naših zapadnih partnera da prekinemo vatru, da zaustavimo neprijateljstva, kako bi se neke stvari uradile na ukrajinskoj strani, i mi smo to uradili. Zamoljeni smo da se povučemo kako bi se stvorili uslovi za konačno sklapanje mirovnog sporazuma od strane trupa iz Kijeva, mi smo to uradili i ponovo smo bili suočeni sa obmanom, sporazumi postignuti u Istanbulu su bačeni u smeće, to se dešavalo više puta - rekao je Putin.