TAKTIKA DVOSTRUKOG UDARA I BESPOSADNI ČAMCI: Zašto su napadi Huta sve efikasniji? (VIDEO)

HUTI su u poslednjih nekoliko nedelja izvršili niz uspešnih napada na komercijalne brodove, pa su čak i potopili jedan od njih, time pokazavši svoju sposobnost da efikasno gađaju mete besposadnim čamcima, kao i da postaju sve veštiji u svojim napadima.

Pojedini stručnjaci iz oblasti odbrane i bezbednosti su za "Biznis insajder" izjavili da sve ovo signalizira da su Huti izvukli pouke iz višemesečnih napada na plovila u Crvenom moru i Adenskom zalivu, te da i dalje dobijaju pomoć od Irana "njihovog glavnog snabdevača vojnom i finansijskom pomoći".

-Oni uče i dobijaju više podrške, rekao je Arčer Mejsi, penzionisani admiral američke mornarice.

Kako se navodi, prema izveštaju koji je 13. juna objavila američka Odbrambeno-obaveštajna agencija između decembra i marta Huti su oštetili najmanje 19 komercijalnih brodova. Skoro svi brodovi su gađani raketama, dok je manji broj napadnut dronovima kamikazama.

Međutim, prema pisanju pomenutog lista, Huti su nakon toga ostali bez ključnog sredstva za svoje misije jer je iranski teretni brod koji im je pružao obaveštajne podatke neophodne za navođenje raketa i dronova otplovio u matičnu luku.

U pitanju je brod "MV Bešad", koji je nekoliko meseci proveo u blizini Jemena, ali je sredinom aprila napustio region, jer je Iran očekivao da će Izrael uzvratiti na njegov raketni napad.

Već tokom nekoliko narednih nedelja zabeležen je pad broja uspešnih napada, pa su tako u aprilu i maju svega tri komercijalna broda prijavila da su pogođena projektilima ovog pokreta, prenosi "Militari tajms".

Ipak već u junu Huti su ponovo povećali procenat uspešnosti svojih napada, što se poklapa sa njihovim obećanjem da će intenzivirati svoje napade usled američkih i britanskih udara po ciljevima u Jemenu. Tako su od početka meseca pripadnici ove militante grupe pogodili najmanje pet komercijalnih brodova, pritom primenjujući nove taktike poput one od 12. juna kada su napali plovilo uz pomoć besposadnog čamca napunjenog eksplozivom.

Ono što je najinteresantnije u čitavom slučaju jeste da u napadu nije korišćen nikakav sofisticirani pomorski dron, već se radi o malogabaritnom sporom plovilu na koje su postavljene dve lutke, zbog čega je ono podsećalo na ribarski čamac.

Zahvaljujući ovoj taktici, čamac je uspeo da pređe oko 65 nautičkih milja (120 km) da ga niko ne zaustavi.

-U tom delu mora ima mnogo malih čamaca i zato je zapravo jako teško zaustaviti krijumčarenje projektila i dronova za Hute. Ne možete zaustaviti svaki mali čamac, tako da mislim da je to korisna maska za njih, rekao je Brajan Karter analitičar bezbednosti.

Početni napad čamcem na komercijalni brod "MV Tutor" izazvao je poplavu i oštećenje mašinskog prostora. Nekoliko sati kasnije, raketa je pogodila brod. Dvostruki udar je primorao posadu da napusti brod koji je na kraju potonuo.

Iste nedelje, Huti su lansirali dve protivbrodske rakete, pogodivši "MV Verbena" u Adenskom zalivu, a posle manje od 24 časa plovilo je ponovo pogođeno raketom. Posada je na kraju napustila brod zbog štete koju je pretrpeo u napadima.

Britanska bezbednosna agencija Ambrej saopštila je da su napadi na "Tutor" i "Verbenu", pored uspešnih napada na druga dva broda prethodnih dana, pokazatelj "značajnog povećanja efikasnosti" napada Huta.

-Iz svakog pojedinačnog napada Huti verovatno nauče šta funkcioniše, a šta ne. Ako razmislite o tome kako vojna organizacija funkcioniše, oni definitivno vade pouke iz različitih načina napada koje primenjuju, dodaje Karter.

DVOSTRUKI UDAR I BESPOSADNI ČAMCI

Osim iz nedavnih dvostrukih udara, sposobnost Huta da uče iz prošlih napada vidljiva je i u njihovim operacijama u kojima koriste besposadne čamce.

Tokom prvih nekoliko meseci 2024, američke snage su uništavale besposadne čamce Huta gotovo svaki put kada su Huti pokušali da ih pošalju u pomorske rute. U junu su, međutim, Huti više od deset čamaca uspeli da ubace u more, što je daleko više nego u bilo kom prethodnom mesecu, a upravo to je i dovelo do potapanja "Tutora".

Sagovornici "Biznis insadjera" ocenjuju da porast takvih napada ukazuje na sposobnost Huta da reaguju na američke udare u Jemenu i prilagode svoje operacije u skladu sa tim, kao i da su verovatno usavršili sakrivanje ovih čamaca, izabrali bolje lokacije za njihovo lansiranje, ali i da postoji mogućnost da raspolažu većom količinom takvih plovila.

Iako za sada nije poznato kako izgledaju ovi besposadni čamci, na osnovu malog plovila nalik ribarskom koje je pogodilo "Tutor", jasno je da se radi o relativno jeftinom, široko dostupnom sredstvu koje se na jednostavan način može pretvoriti u izrazito destruktivno naoružanje.

-Teško je sprečiti pobunjenike da nabave svoja jednostavna i jeftina sredstva za napad i odvratiti ih od napada. Ovi napadi su trajni problem bez očiglednog ili korisnog rešenja, smatra je Aleks Stark iz korporacije RAND.

Prema njenom mišljenju, Huti su otkrili je ova taktika za njih prilično efikasna i da ih je nemoguće odvratiti od napada.

-Šira regionalna deeskalacija možda je jedini način da se problem reši na održiv način, ali to ga možda neće trajno rešiti. Mislim da Huti ne bi bili voljni da zauvek prekinu ovakve napade, zaključuje ona.

