ISTORIJSKI USPEH KRAJNJE DESNICE: Izuzetno visok skor Nacionalnog okupljanja u prvom krugu parlamentarnih izbora u Francuskoj

KRAJNjA desnica oličena u Nacionalnom okupljanju postigla je istorijski rezultat na izborima u Francuskoj.

Foto: Julien de Rosa, Pool via AP

U prvom krugu glasanja za parlament stranka koju vode Žordan Bardela i Marin Le Pen osvojila je večeras 33 odsto glasova. Na drugom mestu je ujedinjena levica u Novom narodnom frontu sa 28,5, a na trećem predsednička koalicija Zajedno sa 22 odsto.

Pojedinačno po izbornim mestima pripadnici stranke Žordana Bardele i Marin Le Pen su osvojili odličan skor pred drugi krug. Prve procene daju Nacionalnom okupljanju izme|u 260 i 310 poslanika u skupštini u kojoj je potrebno 289 mesta za apsolutnu većinu.

Ujedinjenoj levici se daje od 115 do 145 poslanika, predsedničkoj koaliciji Zajedno 90 do 120, a republikancima i ostalim desničarima od 30 do 50.

Ovo se smatra istorijskim uspehom Nacionalnog okupljanja, imajući u vidu da u savremeno doba nijedna "nacionalno-populistička" stranke u Francuskoj nije izbila na prvo mesto i nalazi se u situaciji da bi eventualno mogla da formira vladu.

Drugi krug izbora biće održan u nedelju 7. jula.