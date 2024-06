"NE MISLITE VALJDA DA JE PUTIN NAVIO ALARM DA IH PRATI?" Urnebesna izjava Peskova o debati Bajdena i Trampa

PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da debata aktuelnog i bivšeg predsednika SAD Džozefa Bajdena i Donalda Trampa nije među glavnim pitanjima dnevnog reda ruskog predsednika Vladimira Putina, postoje daleko važnije stvari kojima se on bavi.

- Ne mislim da očekujete da bi predsednik Rusije navio alaram u ranim jutarnjim časovima kako bi pratio debatu u SAD. To nisu događaji koji su na našem dnevnom redu. Imamo mnogo pitanja koja su zaista važna za našu zemlju, to su pitanja kojima se bavi naš predsednik. Debate u SAD ne upadaju u kategoriju glavnih pitanja - istakao je on.

Peskov je rekao da je Kremlj upoznat sa navodima medija o debatama i detaljno će razmotriti sve izjave koje su kandidati dali, međutim, to je unutrašnje pitanje SAD.

Portparol ruskog lidera je takođe rekao i da se Rusija nikada nije mešala u izborni proces SAD, te da neće činiti ni sada, samim tim Moskva neće davati nikakvu ocenu po pitanju debate predsednika Džozefa Bajdena i republikanskog kandidata Donalda Trampa.

- Apsolutno ne nameravamo da ni na koji način ocenjujemo debatu, to je njihovo unutrašnje pitanje. Nikada se nismo mešali u izborni proces SAD. Bilo je mnogo istraga o navodnom ruskom mešanju i ništa nije utvrđeno. Rusija se neće mešati ni sada, to je njihovo lično pitanje - zaključio je Peskov.

