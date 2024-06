VELIKO UPOZORENJE DMITRIJA MEDVEDEVA: Svet došao do tačke bez povratka i pravni sistem zajedno sa njim

DANAŠNjI svet ne samo da se radikalno promenio, već je došao do tačke bez povratka, neophodno je naći osnovu za rešavanje protivrečnosti koje su usijane do krajnjih granica, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

Foto: Profimedia

„Svet danas nije samo radikalno drugačiji, nego inače. Nažalost, on je suštinski došao do tačke bez povratka i pravni sistem zajedno sa njim. Naš zajednički cilj je učiniti sve kako bi se našao osnov za rešavanje suprotnosti koje su usijane do krajnjih granica“, rekao je Medvedev na plenarnoj sednici Peterburškog međunarodnog pravnog foruma.

On je najpodesnijom osnovom za to nazvao „svest i afirmaciju vrednosti međunarodnog prava, koje smo dužni da čuvamo u svetskim razmerama“.

Međutim, on je istakao da Zapad pokušava da zameni međunarodno pravo surogat konceptom „poredak, zasnovan na pravilima“, a to je neodrživa, antipravna konstrukcija.

Medvedev je istakao da zemlje koje su u prijateljskim odnosima sa Rusijom treba da izgrade zajedničke pravne institucije.

Prema njegovim rečima, neophodna su odlučna dejstva svetske zajednice kako bi se iskorenile savremene kolonijalne prakse.

„Ako Zapad ne priznaje ravnopravnost svih država, onda samo mehanizmi međunarodnog prava mogu postati univerzalni protivotrov njegovom diktatu“, ocenio je zvaničnik.

On je dodao da treba izraditi mehanizam za isplatu kompenzacija za zločine tokom kolonijalnog perioda.