HEZBOLAH PRETI KIPRU: Libanska grupa zapretila evropskoj državi u jeku potencijalne eskalacije sukoba na Bliskom istoku

OTVARANjE kiparskih aerodroma i baza izraelskom neprijatelju za gađanje Libana značilo bi da je kiparska vlada postala strana u ratu i Hezbolah će se baviti time kao delom sukoba.

Foto Tanjug/AP

Ovu uznemirujuću poruku ostrvskoj državi, članici EU, uputio je u TV obraćanju lider libanske grupe Hezbolah Sajed Hasan Nasralah, u trenutku kada se vatreni okršaji preko izraelsko-libanske granice sve više raspiruju. Preteće poruke šefa Hezbolaha stigle su pošto su Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile da su odobrile planove ofanzivne borbe za Liban, a šef diplomatije Izrael Kac poručio da će "u totalnom ratu Hezbolah biti uništen".

- Neće postojati nijedno mesto bezbedno od naših projektila i dronova u Izraelu u slučaju šireg rata. Izrael zna da je ono što ga, takođe, čeka na Mediteranu veoma veliko. Suočen sa bitkom ovih razmera Izrael zna da nas sada mora čekati na kopnu, u vazduhu i na moru. Imamo preko 100.000 boraca, i više, čak i u najgorem slučaju. Pripremili smo se za najgori scenario i Izrael to zna - naveo je Nasralah, napomenuvši da će njegova oružana grupa voditi rat bez pravila i granica ukoliko dođe do šireg sukoba sa Izraelom.

Na otvorenu pretnju lidera libanske grupe odgovorio je predsednik Kipra Nikos Hristodulidis, naglasivši da Kipar i dalje nije umešan u bilo kakve vojne sukobe i da se pozicionira kao deo rešenja, a ne kao problem.

- Otvaranje našeg morskog koridora za transport humanitarne pomoći u Gazu je svedočanstvo naše posvećenosti miru i stabilnosti. Takve izjave nisu prijatne, ali ne odražavaju stvarnost. Kipar ne učestvuje ni u kakvim vojnim angažmanima - istakao je on.

Samo 50 talaca još živo? SAMO 50 od 116 talaca koje drži Hamas u Pojasu Gaze je još živo, izvestio je američki "Volstrit džurnal", pozivajući se na procene američkih zvaničnika. Na osnovu izraelskih i američkih obaveštajnih podataka, broj preminulih talaca je 66, što je daleko veći broj nego što je Izrael javno potvrdio, preneo je "Tajms of Izrael". Izraelska vojska je potvrdila smrt 41 taoca. Šef medicinskog tima Foruma porodica talaca i nestalih Hagaj Levin rekao je za američki list da postoji razlog za veliku zabrinutost, jer izgleda da svake sedmice sve više talaca umire ili su u opasnosti ili su veoma bolesni.

Portparol kiparske vlade Konstantinos Letimbiotis juče je izjavio da će Kipar zbog pretnji lidera Hezbolaha preduzeti odgovarajuću akciju diplomatskim kanalima, napomenuvši da su odnosi između Kipra i Libana "odlični". Takođe, rekao je da nijednoj zemlji kiparska vlada neće dozvoliti da izvodi vojne operacije na ostrvu, ali je ukazao na "posebnost" postojanja britanskih baza na Kipru, koje, kako je rekao, "imaju drugačiji status".

I izraelski ministar spoljnih poslova Izrael Kac komentarisao je Nasralahove izjave.

- Nasralah preti napadom na Kipar. Iranske rakete i ekstremistički islamski terorizam prete evropskim zemljama i čitavom svetu. Moramo sada zaustaviti Iran pre nego što bude prekasno - napisao je on na "Iksu".

Od početka rata između Izraela i palestinske grupe 7. oktobra prošle godine Hezbolah je stao na stranu Hamasa. Dolazilo je i do oružanih sukoba između te grupe i izraelske vojske, ali su se borbe intenzivirale minulih nedelja, što je dovelo do novih briga da bi sukob na Bliskom istoku mogao da preraste u regionalni. Nasralah je, tokom obraćanja, insistirao da je uloga Hezbolaha bila da podrži Hamasove borbe u Gazi, dok su njegove poruke ocenjene kao korak unazad u naporima za deeskalaciju sukoba i prekid borbi.

Istovremeno, IDF su izvele nove udare u centralnoj Gazi, među kojima i na gradove Nuseirat i Deir el Balah. Izraelski tenkovi potpomognuti ratnim avionima i dronovima napredovali su dublje u zapadni deo Rafe, na jugu enklave.

U međuvremenu, portparol IDF-a Danijel Hagari izjavio je da je ratni cilj Izraela koji podrazumeva iskorenjivanje grupe Hamas - nedostižan.

- Ovaj posao uništavanja Hamasa, nestanka Hamasa, to je jednostavno bacanje peska u oči javnosti. Hamas je ideja, Hamas je partija. To je ukorenjeno u srcima ljudi. Svako ko misli da možemo da eliminišemo Hamas greši - istakao je Hagari za kanal 13, preneo je "Tajms of Izrael".

Hagari je, takođe, upozorio da "ako vlada ne nađe alternativu, da će Hamas ostati u Pojasu Gaze".

Njegove poruke ocenjene su kao nove tenzije na unutrašnjem planu sa kojima se minulih nedelja suočio izraelski premijer Benjamin Netanijahu. Kancelarija izraelskog premijera je posle Hagarijevih izjava uputila saopštenje istakavši da je "bezbednosni kabinet definisao kao jedan od ratnih ciljeva uništavanje Hamasovih vojnih i upravljačkih sposobnosti i IDF su posvećene tome".