MELONIJEVA UVODI REFORME, OPOZICIJA "MINIRA" NA TRGOVIMA: Najviše italijanske zakonodavne institucije za dva dana usvojile zakone

U dva dana najviše italijanske zakonodavne institucije usvojile su Zakone o reformama koje je predložila Vlada.

Foto: AP

Senat je usvojio zakon o načinu izbora premijera koga će ubuduće birati građani, a Donji dom zakon o autonomijama. Tome se bučno protive partije leve orijentacije, pa su u istom danu na "institucionalno nasilje desnice" odgovorile protestom na Rimskom trgu.

Posle uspeha na evropskim izborima glavna italijanska opoziciona Demokratske partija (PD), prati u stopu partiju desnice Italijanska braća premijerke Đorđe Meloni, pa najavljuje konstantne proteste. Sadašnji je usledio zbog formiranja autonomija regiona na koje mogu da budu preneta ovlašćenja koja sada pripadaju državi i traže veća ovlašćenja u kontroli trošenja prihoda prikupljenih na njihovim područjima. Zakon usvojen posle maratonske sednice parlamenta koja je trajala celu noć ne odgovara onima koji su uzimali iz državne kase, a navikli na nerad. Ali, opozicija tvrdi da će to uvećati nejednakosti između severa i juga Italije.

Posle prvog kruga usvajanja Zakona o izboru premijera u Senatu, sledeći pripada Donjem domu. Da bi se stiglo do reforme Ustava podrazumeva se većina glasova u oba poslanička doma za mandat premijera od pet godina, uz mogućnost dva uzastopna. Ta reforma podrazumeva i promenu nadležnosti u raspuštanju parlamenta, koju sada ima predsednik, a stekao bi je premijer. Melonijeva navodi da će taj zakon podstaći demokratiju i stabilnost, ali opozicione stranke smatraju da bi to moglo da dovede do jačanja autoritarizma.

Većina italijanskih opozicionih partija organizovala je protest u Rimu u utorak zbog donošenja tih zakona, kao i zbog toga što je opozicioni poslanik iz Pokreta pet zvezdica povređen tokom tuče u parlamentu tokom rasprave o predlogu zakona o autonomiji prošle sedmice.

Iz opozicije se čuje kako se u vladinoj desnici rađa novi fašizam, da je Đorđa kao Orban, da su mladi iz njene partije nacisti, uz pitanje zašto ih ne izbaci.

"Moramo ih zaustaviti!", uzvikivali su sa Rimskog trga.