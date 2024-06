NEBENZJA JASAN: Učešće predstavnika UN na samitu o Ukrajini je u suprotnosti sa Poveljom

UČEŠĆE predstavnika UN na samitu o Ukrajini, koji je prošlog vikenda održan u Švajcarskoj, predstavlja kršenje Povelje svetske organizacije, poručio je ruski stalni predstavnik pri UN Vasilij Nebenzja tokom sastanka Saveta bezbednosti UN o Ukrajini.

Foto: Printskrin

- Žao nam je što su na ovom skupu učestvovali predstavnici Sekretarijata UN, lukavo nazvavši to učešće u svojstvu posmatrača. To je neprihvatljivo u skladu sa članom 100 Povelje UN - naglasio je on povodom učešća zamenice generalnog sekretara UN za politička pitanja i izgradnju mira Rozmeri Dikarlo na samitu o Ukrajini, prenosi RIA Novosti.

Nebenzja je pozvao zapadne zemlje, "pre nego što bude prekasno", da slede ruski mirovni predlog za rešavanje ukrajinske krize.

- Ruski predlog nije usmeren na zamrzavanje sukoba, već na njegov pravi kraj, to će omogućiti da se ova tragična stranica u istoriji okrene i postepeno, korak po korak, vrate odnosi poverenja i dobrosusedstva između Rusije i Ukrajine i Evrope - istakao je Nebenzja.

Ali to, kako je naveo, zahteva suštinske promene pravca razmišljanja zapadnih političkih elita, njihovo fundamentalno odbijanje da koriste ukrajinski projekat protiv Rusije, odbijanje agresivne militarističke politike NATO-a, povratak normalnom, detaljnom dijalogu o celokupnom kompleksu globalne bezbednosti, uz obavezno razmatranje interesa svih država članica.

- To je jedini način da se izbegne dalja eskalacija, apelujemo na to da sledite taj put pre nego što bude prekasno - rekao je Nebenzja na sastanku Saveta bezbednosti.



