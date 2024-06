BAJDENOVA SLABOST GURA SVET U TREĆI SVETSKI RAT: Tramp ne bira reči za američkog predsednika

BIVŠI američki predsednik i republikanski lider Donald Tramp upozorio je na mogućnost izbijanja trećeg svetskog rata pod sadašnjim rukovodstvom u Vašingtonu, rekavši da će on, ako bude izabran, promeniti kurs.

Tanjug

Govoreći na kampanji u Detroitu, Tramp je naglasio da nije započeo nijedan novi sukob tokom svog mandata 2017-2021, i obećao da će, ako osvoji drugi mandat, raditi na obnavljanju mira, posebno u Ukrajini.

Tramp tvrdi da "slabost i neuspeh Džozefa Bajdena" dovode SAD u "ozbiljnu opasnost" i "gura nas ka trećem svetskom ratu", sugerišući da je naneo više štete zemlji nego deset najgorih predsednika u istoriji SAD zajedno.

- Imamo mnogo problema u ovoj zemlji, povrh toga, mogli bismo da završimo u trećem svetskom ratu jer imamo nekompetentnog lidera koji nikada nije trebalo da bude na tom mestu - naglasio je on.

Ranije ovog meseca, republikanski lider je upozorio da bi svet mogao da bude uronjen u razorni nuklearni rat zbog Bajdenovog navodnog mentalnog pada. U razgovoru sa voditeljem Foks njuza Šonom Henitijem, Tramp je sugerisao da za razliku od lidera Rusije, Kine i Severne Koreje, Bajden "nije na vrhuncu svoje igre" i da nikada nije bio "svetionik" među američkim političarima.

Tramp je upozorio da bi nuklearni rat mogao da dovede do "zatiranja sveta" i naglasio da SAD trenutno imaju lidera koji "nije u stanju čak ni da razgovara" o tom pitanju.

Tokom svog govora u Detroitu, predsednički kandidat je takođe kritikovao Bajdenovu administraciju zbog "rasipanja novca na nivoima koji nikada ranije nisu viđeni", posebno kada je u pitanju nastavak finansijske podrške Ukrajini, i nazvao Vladimira Zelenskog "najvećim trgovcem koji je ikada živeo".

- Svaki put kada dođe u našu zemlju, vrati se sa 60 milijardi dolara - rekao je Tramp i dodao da svaki put kada Zelenski dobije novac, odmah traži još.

- To se nikada ne završava - naglasio je on i obećao da će to pitanje biti "rešeno" pre nego što ponovo preuzme dužnost predsednika.

Ranije je Tramp izjavio da se sukob u Ukrajini "nikada ne bi dogodio" da je on bio predsednik u to vreme i rekao da bi mogao da ga okonča za 24 sata ako dobije još jedan mandat u novembru. On, međutim, nije precizirao kako će ostvariti taj cilj.

(RT)