GALIMA PREKO GLAVE POLITIČKA KOREKTNOST: Podele u francuskom društvu došle do "pucanja"

Na francuskoj političkoj sceni puca po svim šavovima.

Foto: Goran Čvorović

Evropski izbori ogoleli su do kraja kriznu situaciju koja je poslednjih godina održavana "na mišiće".

Odvašnji poznati advokat Šarl Konsinji, jedan od analitičara na gledanoj informativnoj BFMTV, objasnio je zbog čega cveta krajnja desnica.

- To je kao glas za Trampa, običnih ljudi kojima je dosta svega, deklasiranih finansijski u kulturološki – ističe Konsinji.

Posebno je zanimljivo što Konsinji, koji se i sam javno izjašnjava kao homoseksualac, naglašava preterivanje u politički korektnom diskursu.

- Ljudima se preko TV čitavog dana ispira mozak feminizmom, trans-pokretom, LGBT-om. U jednom trenutku, građani ne mogu više da slušaju te moralne lekcije. Ljudi glasaju za onoga za koga misle da će im vratiti malo slobode – kaže francuski advokat, ističući da se običnom čoveku, čak, prigovara i to što jede meso.

Građanima je, pre svega, prekipelo i zbog preskupih rafova u samoposlugama, porasta kriminala, nesigurnosti na ulicama, strahovanja da će izbiti direktan sukob s Rusijom. Na sve to krajnja desnica daje vrlo primamljive odgovore. Predstavnici klasičnih republikanskih stranaka, u koje spada i Makronova Renesansa, skreću pažnju da za takva obećanja jednostavno neće imati para u budžetu.

NIJEDAN FILM BEZ GEJ POPULACIJE ZA Konsinjija, problem su preterivanja u vokizmu i raznoj drugoj propagandi. - U Francuskoj ne postoji jedan film koji ne govori o LGBT populaciji. Čak će i olimpijski plamen da nosi "drag-kvin". Posle plačete što Francuzi glasaju za Bardelu. Glasaju, jer im je dosta svega – zaključio je Konsinji.

Navodi se, tako, primer, vraćanja godišta za odlazak u punu penziju već na 60 za one koji su počeli da rade sa 20 godina, kako je obećala Marin Le Pen. Već sada se ističe da to nije među prioritetima. Šta tek reći za Erika Sjotija, svrgnutog predsednika desničarskih Republikanaca koji ne priznaje sud partije, (ne)prirodnog saveznika krajnjih desničara koji se zalagao da se u penziju ide sa 67.

S druge strane, levičari imaju bar pet kandidata za eventualnog premijera među kojima će bez svađe teško izabrati jednog. Mnoga čudna savezništva sklapaju se ovih dana. To važi i za levicu koja je, za sada, smirila rogove u vreći, i zarad suprotstavljanja krajnjoj desnici, uspela da prevaziđe naizgled nepremostive razlike.

Čak su i Melanšonovi Nepotčinjeni pristali da potpišu izborni program u kome se napad Hamasa na Izrael osuđuje kao teroristički, i istovremeno naglašava važnost borbe protiv antisemitizma. Među ujedinjenima su oni koji imaju različite stavove o ratu u Ukrajini, nuklearnoj energiji, EU… Sve je prihvatljivo, da bi se, eventualno, naudili krajnjim desničarima koji imaju vetar u leđa. Na sto je juče stavljeno 150 zajedničkih mera.

- Radi se o predlozima građana za potpuni prekid s politikom Emanuela Makrona kojima se odgovara na hitne potrebe stanovništva. Čim budemo stupili na vlast, donećemo mere za blokiranje cena hrane i energenata, da bismo povećali kupovnu moć – rekao je predstavnik Nepotčinjenih Manuel Bompar.

Koliko je situacija u društvu napeta, pokazuju spotana okupljanja levičara po francuskim gradovima protiv krajnje desnice. Neki megafonima kroz otvorene prozore automobila pozivaju da se zaustavi napredak Nacionalnog okupljanja.

- Poslednjih dana na ulicama Francuske srećemo ljude koji strahuju za slobodu i bezbednost. Vide šta se događa u celoj Evropi, od Orbanove Mađarske do Italije Melonijeve. Danas jedino levica može da ih zaštiti – kaže vođa socijalista Olivije For, u trenutku dok je atmosfera u društvu napeta do krajnjih granica.