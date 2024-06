- U redu je da ukrajinski poslanici počnu da raspravljaju o Putinovim predlozima, ako razmišljaju o svojim građanima i žele da sačuvaju državu - napisao je on.

Volodin je napomenuo da što se ukrajinski poslanici duže nadaju da će SAD i Evropska unija rešiti sva pitanja umesto njih, to će ostati manje građana zemlje „koji su potrošni materijal samo za Vašington i Brisel, a smanjivaće se i teritorija Republike".

Poslanik je napomenuo da se pregovori mogu voditi samo u ime građana njihove zemlje. Ali pošto je Vladimiru Zelenskom istekao mandat, „to sve govori“.

Volodin je izrazio uverenje da zbog toga inicijative koje je izneo Zelenski i koje su podržali američki predsednik Džo Bajden, francuski predsednik Emanuel Makron i nemački kancelar Olaf Šolc „gube svaki smisao“.

Foto: Tanjug/The State Duma, The Federal Assembly of The Russian Federation via AP