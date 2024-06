NEMAČKA VLADA NEDVOSMISLENA: Šolc će morati da da podršku

NEMAČKA vlada kancelara Olafa Šolca predložiće drugi mandat na poziciji predsednice Evropske komisije za Ursulu fon der Lajen na predstojećem sastanku lidera Evropske unije u ponedeljak, rekli su izvori iz nemačke vlade za Rojters.

Fon der Lajen za drugi mandat mora da dobije podršku većine lidera država članica EU, kao i većine u Evropskom parlamentu, čime bi produžila svoju vladavinu na čelu izvršnog tela EU koju je počela 2019. godine.

Od vlade Šolca se očekuje da će podržati Fon der Lajen, ali on to do sada nije rekao javno.

Lideri zemalja EU sastaće se u ponedeljak da bi doneli više neformalnih odluka o kandidatima za visoke pozicije unutar EU, kao što je pozicija Visokog predstavika EU za spoljne poslove, pre nego što će ih zvanično proglasiti na samitu EU koji će se održati od 28. do 29. juna.

S obzirom da je 13 nacionalnih lidera EU u Evropskoj narodnoj partiji (EPP), čiju podršku je i do sad uživala Fon der Lajen, i da će je Nemačka i Francuska verovatno podržati, ona će imati većinu sa 15 od 27 zemalja članica.

