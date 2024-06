BIVŠI AMERIČKI OBAVEŠTAJAC: Putin dao Zapadu šansu da zaključi mir pod obostrano povoljnim uslovima

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin svojim predlogom o rešavanju sukoba u Ukrajini daje Zapadu još jednu šansu da zaključi mir pod obostrano povoljnim uslovima, rekao je bivši američki obaveštajac Skot Riter.

Foto: Profimedia/Shutterstock/Ilustracija

- Ostaje da se nadamo da ovog puta nikakav Boris Džonson neće doputovati u Kijev da bi rekao Vladimiru Zelenskom da izađe iz pregovora i odbaci mir - rekao je Riter misleći na pregovore vođene u Istanbulu koji su propali zbog bivšeg britanskog premijera.

Prema Riterovim rečima, Putinov predlog je pun pogodak jer je potpuno izmenio agendu i konferencije o Ukrajini koja se ovog vikenda održava u Švajcarskoj i jubilarnog samita NATO u Vašingtonu.

- Lopta je sada u dvorištu Zapada ….Videćemo kako će odreagovati. Mirovna konferencija u Švajcarskoj koja je prvobitno bila osuđena na propast sada .... Razmatraće se ruska mirovna inicijativa umesto nerealističnih očekivanja Zelenskog da će Rusija napustiti nove teritorije - naveo je Riter.

A samit NATO, kako je dodao, neće se baviti proširivanjem, nego kako se odnositi prema ruskoj inicijativi.

- To će staviti Zapad pred dilemu, upravo tamo gde Rusija i želi da se Zapad nađe - rekao je on i dodao da ako bi plan bio prihvaćen to bi bi kraj Zelenskog.

Ako inicijativa bude odbačena, budući zahtevi će biti sasvim drugačiji, zaključio je Riter.

(Sputnjik)

