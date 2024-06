GANC CEPA RATNI KABINET: Posle ostavke ministra Benija Ganca, produbljuju se podele na izraelskoj političkoj sceni

Ganc je objasnio da je odluku doneo teška srca i direktno okrivio izraelskog premijera Benjamina Netanijahua da sprečava Izrael da se približi istinskoj pobedi u ratu protiv palestinske grupe Hamas u Gazi. On je, istovremeno, pozvao šefa izraelske vlade da raspiše nove vanredne izbore i odredi njihov datum.

- Da bismo osigurali stvarnu pobedu, bilo bi prikladno da na jesen, godinu dana od katastrofe, održimo nove izbore koji bi mogli da dovedu do formiranja vlade koja će imati poverenje naroda i biti sposobna da se suoči sa izazovima - istakao je Ganc, koji je zajedno sa Netanijahuom i ministrom odbrane Joavom Galantom bio deo tročlanog ratnog kabineta.

Lider opozicione centrističke stranke Nacionalna unija je, još pre mesec dana, najavio da će podneti ostavku ukoliko izraelski premijer do 8. juna ne predstavi kako planira da postigne svojih šest strateških ciljeva posle završetka rata u Gazi, uključujući kraj vladavine Hamasa u enklavi i uspostavljanje multinacionalne civilne uprave za tu teritoriju. Netanijahu je Gancov zahtev tada odbacio, istakavši da bi on značio poraz za Izrael.

Ganc je na konferenciji za novinare objavio i da se povlači iz svoje partije.

- Realnost sa kojom se Izrael suočava nije jednostavna i vojna kampanja će trajati godinama - upozorio je Ganc. - Neću vam obećati laku i brzu pobedu. Ali, narod Izraela zaslužuje više od praznih obećanja.

Smotrič napustio sastanak

MINISTAR finansija Izraela Bezalel Smotrič izašao je sa sastanka finansijskog komiteta Kneseta pošto se suočio sa porodicama izraelskih talaca u Gazi. Neke od porodica rekle su Smotriču da su čekale osam meseci da se sastanu sa njim, istakavši mu da su njihovi najbliži napušteni, preneo je "Tajms of Izrael". Smotrič im je poručio da se bave "cinizmom i demagogijom". "Recimo da će vođa Hamasa Jahja Sinvar tražiti da se ubije 20 stanovnika pograničnog područja Gaze. Da li je to ono što Sinvar sada zahteva? Oslobađanje stotina ubica sa krvlju na rukama moglo bi da dovede do ubistva mnogih Jevreja", rekao je Smotrič.