MARGARITA SIMONJAN: Napadači nisu iz Islamske države, to su Ukrajinci

GLAVNA urednica Sputnjika i televizije RT Margarita Simonjan izjavila je da su ruske vlasti već utvrdile ko je učestvovao u terorističkom napadu u Moskvi, ali se njihova imena ne objavljuju da se ne bi uticali na istragu.

Foto: Printscreen/Jutjub

Takođe je rekla i da lica koja su učestvovala u napadu uopšte nisu pripadnici terorističke organizacije DAEŠ, već da su u pitanju Ukrajinci.

- Evo ovako. Nije u pitanju ISIS. To su Ukrajinci. I to što su još juče, pre nego što su ove osobe uhapšene, zapadne specijalne službe tvrdile da su napadači iz ISIS-a, to ih je upravo i odalo - rekla je Simonjanova.

Prema njenim rečima, sad je i postalo jasno zbog čega su još juče američki mediji jednoglasno preneli informaciju da je organizator napada ISIS.

- Zato što to nije ISIS. Ova lica su izabrana kako bi ubedili svetsku glupavu javnost da je u pitanju ISIS - zaključila je Simonjanova.

(Sputnjik)

