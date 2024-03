RAT U UKRAJINI: Oslobođena Orlovka; Moskvi stigao odgovor iz Francuske

RAT u Ukrajini – 755. dan. Na Crvenom trgu u Moskvi obeležena je decenija ujedinjenja Krima s Rusijom. Putin poručuje da je Krim "nepotopivi nosač aviona koji se vratio u rodnu luku". Kijev ga optužuje da je ideja o stvaranju "sanitarne zone" dokaz da planira da eskalira rat u susednim zemljama. Ukrajinski piloti će naučiti da upravljaju avionom F-16 u vojnoj bazi u Rumuniji.

Foto: Profimedia

Pistorijus najavio novi paket pomoći Ukrajini vredan 500 miliona evra

Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus najavio je danas novi paket pomoći Ukrajini u vrednosti od 500 miliona evra.

On je nakon sastanka ukrajinske kontakt grupe za odbranu (UDCG) održanog u američkoj vojnoj bazi Ramštajn u Nemačkoj precizirao da novi paket Nemačke uključuje 10.000 artiljerijskih granata iz sopstvenih vojnih rezervi, kao i 100 oklopnih vozila za pešadiju i 100 logističkih vozila.

"Nastavljamo i isporuku rezervnih delova za sisteme koji su već isporučeni, kao sa slanje velike količine medicinskog materijala", rekao je Pistorijus na brifingu za novinare. Prema njegovim rečima Nemačka će takođe finansirati kupovinu 180.000 artiljerijskih granata za ukrajinske snage kroz inicijativu koju je inicirala Češka, prenosi Kijev Indipendent.

Nemački ministar odbrane je potvrdio da je tokom sastanka u Ramštajnu razgovarao sa ukrajinskim kolegom Rustemom Umerovim o potrebama zvaničnog Kijeva, odnosno o municiji, protivvazdušnoj odbrani i oklopnim transporterima.

Sastanak je održan u trenutku dok Rusija pojačava pritisak na ukrajinskom frontu, a najavljena američka pomoć od 60 milijardi dolara i dalje je u zastoju zbog sporenja u Kongresu.

Moskvi stigao odgovor iz Francuske

Francusko Ministarstvo odbrane saopštilo je danas da su primedbe šefa spoljne obaveštajne službe Ruske Federacije Sergeja Nariškina koji je sugerisao da se zvanični Pariz priprema da pošalje u Ukrajinu 2.000 vojnika, dezinformacije i čin neodgovornosti koji iznova potvrđuje da Rusija sistematski koristi dezinformacije.

Ukrajina gubi na bojnom polju zbopg nas: Dramatična poruka iz Bele kuće

Veliki gubitak na frontu - Ukrajina priznala: Izgubili smo neka mesta

"Francuski vojnici postaće prioritetna legitimna meta ruske vojske"

Francuska vojna jedinica, ako završi u Ukrajini, postaće prioritetna legitimna meta ruske vojske, saopštio je biro za štampu Ruske spoljne obaveštajne službe, pozivajući se na direktora SVR Sergeja Nariškina.

Glavni ruski obaveštajac: Francuska šalje 2.000 vojnika u Ukrajinu

Francuska priprema kontingent koji će biti upućen u Ukrajinu, rekao je direktor Ruske spoljno-obaveštajne službe (SVR) Sergej Nariškin.

Ruska vojska oslobodila selo Orlovka, zapadno od Avdejevke. Nastavljaju se borbe za Tonjenko i Berdiči u DNR.

Ništa od rešavanja ukrajinske krize tokom 2024. godine

Rešenje krize u Ukrajini ne treba očekivati tokom 2024. godine, ali je moguće da se mir postigne 2025. godine, smatra turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan u intervjuu za Si-En-En Turk.

- Što se tiče 2024. godine, da budem iskren, ne vidimo osnovu za rešenje - rekao je ministar. Fidan je dodao da postoje neke nade za 2025. godinu. Međutim, rekao je, „moramo da sačekamo i vidimo kakvi će biti uslovi“.

Početkom marta, Fidan je rekao da su Rusija i Ukrajina dale maksimum svojih vojnih mogućnosti za postizanje rezultata.

- Sada je došlo vreme da se vodi dijalog u pravcu prekida vatre - naglasio je on.

Ukrajinci napustili položaje u Avdejevki

Oružane snage Ukrajine napustile su svoje položaje u nekoliko područja u blizini Avdejevke, saopštili su u DNR.

Izgubljeni američki dron pronađen u Poljskoj

U blizini poljskog grada Miroslavec, dron MK-9 Riper prinudno je sleteo u nenaseljeno područje.

Trenutno ovo mesto čuvaju nadležne službe, a vojna žandarmerija vrši uviđaj.

Nenaoružani američki dron MK9 Riper bio je stacioniran na aerodromu Miroslavec, nakon čega je izgubio kontakt sa bazom.

Oboren jurišni helikopter Ukrajine

Posada protivvazdušnog raketnog sistema Buk-M1 grupe Jug oborila je jurišni helikopter ukrajinskih trupa na artjomovskom pravcu.

- Iz komandnog mesta su nam dali instrukcije da otkrijemo neprijateljsko vozilo. Visina (cilja) iznosila je oko 500-600 metara... Pratili smo ga oko 10 kilometara, već smo znali da dolazi, da ide ka nama – i čim je ušao u zonu našeg dometa, bio je uništen - rekao je komandir divizona za Sputnjik pod kodnim imenom „Tihi“.

Uništena ukrajinska osmatračnica u Hersonu

Posada bespilotne letelice iz sastava grupe Oružanih snaga Rusije „Dnjepar“ uništila je osmatračnicu Oružanih snaga Ukrajine na desnoj obali Dnjepra u Hersonskoj oblasti.

Moskva: PVO uništila dva ukrajinska drona iznad Belgorodske i Voronješke oblasti

Sistemi PVO oborili su dve ukrajinske bespilotne letelice iznad Belgorodske i Voronješke oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

- Zaustavljeni su pokušaji kijevskog režima da izvrši terorističke napade na ciljeve na teritoriji Ruske Federacije pomoću bespilotnih letelica tipa aviona - navodi se u saopštenju.

Amerikancima sve teže da ubede saveznike da će nastaviti podršku Ukrajini

Sekretar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Lojd Ostin pokušaće da ubedi američke saveznike da će Vašington nastaviti da podržava Ukrajinu u ratu protiv Rusije.

Usled poteškoća predsednika SAD Džozefa Bajdena da ubedi Kongres da izdvoji dodatni novac za naoružavanje Ukrajine, Ostin će u vojnoj avio-bazi Ramštajn na sastanku Kontakt grupe za odbranu Ukrajine pokušati da ubedi saveznike da će SAD nastaviti da podržavaju rat protiv Rusije, prenosi Rojters.

Saveznici SAD iz oko 50 država koje pružaju vojnu podršku Ukrajini su, kako je naveo visoki zvaničnih odbrane SAD, "veoma svesni situacije sa finansiranjem i Ukrajinci su još svesniji zbog nestašica koje nastaju našom krivicom".

Visoka saradnica u Evropskom centru Atlanskog saveta Rejčel Rico ukazuje da je zvaničnicima SAD sve teže da posete Evropu sa obećanjem dugoročne podrške Ukrajini, jer je ona "u suprotnosti sa onime što se događa na Kapitol Hilu".

Putin čestitao godišnjicu ujedinjenja sa Krimom

Stari-novi predsednik peti put Vladimir Putin čestitao je na Crvenom trgu u Moskvi građanima desetu godišnjicu ujedinjenja Krima s Rusijom.

U to ime, Krim je nazvao "nepotopivim nosačem aviona koji se vratio u rodnu luku". Rusima je objavio i najnoviju vest - uskoro će vozovi ići do Sevastopolja, jer je obnovljena pruga od Rostova na Donu do Donjecka, Marijupolja i Berdjanka.

Dok Putin slavi, Kijev ga optužuje da planira eskalaciju rata.

Kijev: "Sanitarna zona" - dokaz da Rusija planira eskalaciju rata

Ideja ruskog predsednika o stvaranju "sanitarne zone" na teritoriji Ukrajine jasan je dokaz da Moskva planira da eskalira rat u susednim zemljama, poručuje Kijev.

Zelenski i Kuleba zahvalili na pomoći

Volodimir Zelenski se zahvalio Evropskoj uniji na novoj pomoći za Ukrajinu od pet milijardi evra.

I šef diplomatije Dmitro Kuleba zatražio je hitnu pomoć od EU i Sjedinjenih Američkih Država za Kijev.

Ukrajinski piloti uče na F-16

Ukrajinski piloti će učiti da upravljaju avionom F-16 u vojnoj bazi u gradu Fetešti na jugu Rumunije, a obuku je odobrio predsednik Klaus Johanis. Odobrio je, takođe, i tranzit vojne opreme kroz Rumuniju iz Finske za Ukrajinu.

A u Rumuniji su počeli radovi na najvećoj vojnoj bazi NATO-a u Evropi koja će, kako se očekuje, nadmašiti i nemačku bazu Ramštajn.

Istovremeno, Ukrajina i Severnoatlantska alijansa su pokrenule rad Komiteta za strateške komunikacije u okviru Saveta Ukrajina-NATO.

Borbe na ukrajinskom frontu nisu prestajale ni prethodnog dana. Ruske snage su napale oblast Harkova i Sumu, a ukrajinske Belgorod.

