TITO IZGUBIO ORDEN "VITEZA REPUBLIKE": Evo kako je bivši lider SFRJ ostao bez odlikovanja Italije (FOTO)

Obja­šnjenje je da "odlikovanje ističe smrću primoca", ali ovo priznanje dugo je u Italiji već predmet polemika između partija desnog centra, koje su že­lele da ga oduzmu bivšem predsedniku Jugoslavije, i levog centra, kritiča­ra tog predloga. Predsed­nička palata Kvirinale je presekla da su "odli­kovanja povezana sa živo­tom primaoca i prestaju posle njihove smrti", pa "maršal Tito nije više nosilac ’Viteza ordena velikog krsta za zasluge Republike Italije’, od­likovanja koje mu je do­deljeno 2. oktobra 1969. godine.

- Situacija je jasna u vezi sa Josipom Brozom Titom, šefom jugoslo­venskih komunista, odgo­vornim za masakr u jama­ma, a koji je bio nosilac odlikovanja od 1969, do smrti 4. maja 1980. godi­ne - ističe se.

Sada treba videti da li je ova odluka dovoljna da se stigne i do kraja poli­tičkih bitaka.

- Ova istorijska odlu­ka je bez zamerki, kako sa pravne tačke gledišta, tako i sa istorijske - pod­sećaju poslanici Demo­kratske partije (PD) le­vičarske orijentacije, na Komisiji za ustavna pi­tanja, jer Kvirinale "ni­je doneo odluku već samo citirao zakon", ostavlja­jući tu materiju istoriji, i njenoj interpretaciji, bez da se sada politički instrumentalizuje.

Partija premijerke Đorđe Meloni Italijan­ska braća izražava za­dovoljstvo što je "raspleteno klupko", pod­sećajući na zakon prema kome počasti dodeljene za života prestaju smrću. Istovremeno, već duže vreme desničari govore o "diktaturi maršala Tita" i nečemu "ne­razdvojnom od etničkog čišćenja Italijana koji su živeli u Istri, Rijeci i Dalmaciji".

Ostaje ipak deo istorije

IMENA Tita i ostalih nalaze se i dalje na zvaničnom sajtu Predsedništva republike, gde ostaju kao istorijski doku­ment. "To je i pravedno, propšlost se ne brišee. Bilo je to neko vreme kada je Italija želela da istakne određene ličnosti. I to ne treba da se zaboravi", objašnjava se.