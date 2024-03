ISKANDERI UNIŠTILI DVA HIMARS-A: U oblasti Hersona ruski raketni sistemi pogodili američke višecevne lansere raketa (VIDEO)

RUSKA vojska prikazala je dva videa gde vidimo pogotke u dva lansera američkih MLRS HIMARS, koji se nalaze u sastavu ukrajinske vojske, u Hersonskoj oblasti.

Pojašnjava se da je posada Iskander-M OTRK uspešno pogodila ciljeve. Na internetu je objavljen snimak likvidacije skupih zapadnih sistema.

Na snimcima se vidi kako dva lansera HIMARS MLRS ulaze u šumski pojas. Moguće je da su se vraćali u sklonište nakon dejstva na položajima Oružanih snaga Rusije. Međutim, ukrajinska vojska nije posumnjala da ih je iz vazduha već otkrio ruski izviđački dron.

Koordinate lokacije zapadnog MLRS promptno su sa drona prenete posadi ruskog Iskander-M OTRK, koja je uspešno pogodila cilj. Na objavljenom snimku možete videti kako oba lansera gore posle poraza.

Podsetimo, HIMARS MLRS je ukrajinskoj vojsci prebacio Vašington ubrzo nakon eskalacije sukoba u Ukrajini.

Do nedavno, ovo oružje se smatralo gotovo neuhvatljivim. Zahvaljujući rasponu pogađanja ciljeva, posade su imale priliku da se tajno pomeraju na položaje, uzvrate udarac i brzo napuste položaj.

Ruska vojska priznaje da je operacija HIMARS MLRS nanela ozbiljnu štetu komunikacijama i vojnim objektima ruske armije koji se nalaze u pozadinskoj zoni sukoba. Međutim, sudeći po objavljenim snimcima, Oružane snage Rusije su pronašle način da se bore sa ovim zapadnim oružjem.

ISKANDER UKRATKO

Iskander je mobilni balistički raketni sistem u službi ruske vojske. Još tri zemlje poseduju Iskander – Jermenija, Alžir i Belorusija. Međutim, verzija „M“ je prvenstveno razvijena samo za rusku vojsku.

Ima visoku manevarsku sposobnost i sposobnost savladavanja protivraketnih odbrambenih sistema, što ga čini veoma efikasnim sredstvom za udaranje.

Balistička raketa je razvijena za operativne udare kratkog dometa. Navedeno je da je sposobna za domet od 500 km, iako je trenutno dokumentovan domet od 415 km.

Verzija sistema „M“ je naoružana sa dve rakete 9M723. Prema izvorima, brzina leta svake rakete je između 6 i 7 maha. Svaka raketa 9M723 dostiže maksimalnu visinu leta od 6 do 50 km.

ISKANDER

Karakteristika 9M723 je da nema balističku putanju, ali može biti naoružana nuklearnom bojevom glavom. Rusi tvrde da projektil ima i stelt svojstva.

Od lansiranja, 9M723 kreće se nepravilno. Time se, prema ekspertima, želi izbeći njeno presretanje i uništenje drugom vrstom projektila – antibalističkim. Putanja 9M723 je haotična, odnosno ova raketa stalno manevriše u letu kako bi izbegla presretanje.

Postoji i nova verzija rakete, bez zvaničnog naziva u Rusiji

SSC-8 je novi ruski sistem krstarećih raketa. U 2019, nakon godina poricanja, Rusija je priznala postojanje novog sistema krstarećih raketa za kopneno lansiranje sa nuklearnim projektilom 9M729. Rusija je 2019. javno otkrila ovaj sistem.

U pitanju je verzija proširenog dometa sistema 9M728 sa modifikovanom bojevom glavom i sistemima za navođenje. Zapadni izveštajni naziv ovog novog sistema je SSC-8, dok je ruska oznaka ovog sistema krstarećih raketa nepoznata.

Ruski zvanični izvori tvrde da ova raketa ima domet od 480 km, iako ova raketa potencijalno može imati domet od oko 3000 km i nosi nuklearnu bojevu glavu niskog prinosa.

Ruski zvaničnici dugo su govorili da bi mogli da prošire domet svojih sistema Iskander bez poteškoća. Prvo probno lansiranje izvršeno je 2008. godine, a ova raketa je prošla državna ispitivanja 2014. godine.

Ovu novu raketu takođe nosi i lansira ista beloruska specijalna šasija na točkovima MZKT-7930 sa konfiguracijom 8×8. Iako lanser ima podignut odeljak za rakete pozadi, jer nosi 4 rakete umesto 2, spolja lanser podseća na raketni sistem obalske odbrane Klub-M.

Do početka 2019. Rusija je koristila određeni broj lansera i najmanje 64 od ovih projektila. Zbog razvoja i postavljanja ove rakete Sjedinjene Države su se povukle iz INF sporazuma iz 1987. godine.

ZAŠTO SU NAPADI BALISTIČKIM RAKETAMA POSEBNO OPASNI?

Napad balističkim projektilima je nekoliko puta opasniji od napada krstarećim raketama, a kratko vreme i malo sposobnih sredstava za presretanje su posebno kritični faktori. Primera radi, uzmimo trenutni sukob u Ukrajini. Ukoliko je vazdušna uzbuna objavljena u Kijevu oko 11, prve rakete nad gradom su već 10 minuta kasnije.

Tokom napada krstarećim raketama, stalno se beleže poletanje strateških bombardera, njihov let u područje lansiranja ili odlazak ruskih brodova u Crno more. Rakete H-101, H-555 lete brzinom od 800-900 km/h, a vreme od objave samog alarma do udara može se meriti satima.

Ali u slučaju napada balističkim projektilima, sve je mnogo komplikovanije za protivnika. Osim toga, presretanje balističkih raketa može da uradi samo nekoliko protivraketnih sistema i to veoma sofisticiranih.

