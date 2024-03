BAJDEN I TRAMP UČVRŠĆUJU POZICIJE: Obojica kandidata na "lovorikama" dočekala jedan od ključnih izbornih dana u godini

BIRAČI u čak 15 američkih saveznih država juče su glasali za svoje favorite na predizborima za predsedničkog kandidata demokrata i republikanaca.

Tanjug

Izborni dan poznat kao "super utorak", kada se bira skoro trećina delegata, Amerikanci dočekuju bez prevelikih iznenađenja, jer se očekivalo da će pozicije samo učvrstiti favoriti "plave" i "crvene" partije, odnosno, aktuelni američki predsednik Džozef Bajden i lider republikanaca i bivši šef Bele kuće Donald Tramp.

Glasačke listiće su juče uzeli birači u Alabami, Aljasci, Arkanzasu, Vermontu, Virdžiniji, Juti, Kaliforniji, Koloradu, Mejnu, Masačusetsu, Minesoti, Oklahomi, Severnoj Karolini, Tenesiju i Teksasu. Na ovaj dan birao se čak 865 republikanski delegat, od 1.215, koliko je potrebno za predsedničku nominaciju, odnosno, 1.420 demokratskih od neophodnih 1.968. Tramp je do sada na predizborima osvojio 244, a Bajden 206. No, i da im pripadne maksimalan broj glasova posle "super utorka" oni prema računici nemaju dovoljan broj delegata kako bi i zvanično postali kandidati svojih partija na izborima 5. novembra.

Ipak, očekuje se da će nominacije nekadašnji, a po svemu sudeći i budući rivali osvojiti pre kraja marta. A ukoliko im pripadne dovoljan broj delegata do kraja meseca, američki izborni sistem predviđa nastavak predizbora u preostalim saveznim državama koji traju do početka juna. Obojica kandidata na "lovorikama" dočekuju jedan od ključnih izbornih dana u godini. Bajden je do sada odneo pobedu u svim državama gde su se odigrali predizbori, dok u stranci nema nijednog ozbiljnog protivkandidata koji bi mu poremetio put do novog izbora demokrata za predsednika. Tramp je, takođe, osvojio srca "crvenih" glasača u svim državama sem nedavno u Vašingtonu gde ga je pobedila bivša državna sekretarka u UN i njegova jedina preostala protivkandidatkinja Niki Hejli.

Uprkos svemu tome, obojica kanididata i pre početka kampanje suočili su se sa preprekama na putu do drugog mandata u Beloj kući. Trampa remeti čak 91 krivični postupak koji je u međuvremenu pokrenut protiv njega, dok su sudovi i državnici u čak tri države - Koloradu, Mejnu i Ilinoisu - zabranili da se takmiči na predizborim u tim državama zbog njegove navodne uloge u neredima na Kapitolu 2021. Tu odluku je u ponedeljak ponišio Vrhovni sud SAD.

S druge strane, Bajden je već mesecima pod pritiskom svojih, ali i republikanskih birača zbog poodmaklih godina - 81. Dobar deo stanovnika SAD smatra da je aktuelni predsednik prestar za najvišu funkciju i da nema snage za drugi mandat. Osim toga, zameraju mu i način na koji je tokom mandata rukovodio ekonomskom situacijom u zemlji, dok je kriza na američko-meksičkoj granici dovela do nezapamćenog sukoba između državnih i federalnih vlasti. Takođe, zamera mu se i podrška Izraelu u ratu protiv Hamasa. Potezi koje povlači povodom sukoba na Bliskom istoku Bajdena bi mogli da koštaju birača u Minesoti, inače, kolebljivoj državi, u kojem živi veliki broj muslimana.

Karlson: SAD kao Rimsko carstvo ILEGALNA migracija mogla bi da presudi SAD, to jest, da bude uzrok propasti Amerike, kao što se desilo i Rimskom carstvu, izjavio je američki novinar Taker Karlson. "Rimskom vojskom i njenim legijama dominirali su nedržavljani koji su se na kraju, pošto nisu bili lojalni Rimu, pobunili protiv građana. Broj ilegalnih migranata u SAD trenutno premašuje broj stanovnika čak 32 savezne države. Samo tokom mandata aktuelnog predsednika SAD Džoa Bajdena oko 7,2 miliona ljudi je ilegalno ušlo u zemlju i Kongres ne namerava da ih deportuje", naveo je Karlson.