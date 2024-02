DRAMA U SLOVENIJI: Čovek upao u pećinu duboku 150 metara, akcija spasavanja odložena (FOTO)

U PEĆINI Jelen brdo u Sloveniji u toku je spasavanje speleologa koji se juče okliznuo na dubini od oko 150 metara i pritom se povredio, prenose danas slovenački mediji.

Akcija spasavanja je odložena, jer je spasavanje moralo biti prekinuto zbog pogoršanja zdravstvenog stanja povređenog.

Pećinski spasilac i vođa intervencije Damijan Šinigoj rekao je za sajt 24ur.com da je spasavanje još u toku.

- Stanje povređenog se pogoršalo - rekao je Valter Zakrajšek, koji je ujutru, oko 8 sati, preuzeo vođenje akcije spasavanja.

On je dodao da će zbog toga spasavanje speleologa biti odloženo, u najboljem slučaju on će biti izvučen iz pećine do večeri.

Prema poslednjim informacijama, speleolog je povredio zglob i rebra, usled čega otežano diše.

Moguće je da će morati da se upotrebi eksploziv kako bi speleolog mogao da bude izvučen na površinu.

Nesreća se dogodila juče po podne u pećini na Jelen brdu, gde je boravila grupa speleologa, kada se jedan od njih okliznuo i pao sa visine od šest metara i udario u rebra.

Doktor je već noćas uspeo da dođe do povređenog speleologa i prati njegovo stanje tokom spasavanja.

On je preko noći potvrdio da nema ozbiljnijih povreda, ali da speleolog ne može da se penje zbog jakog udarca i prisutnih bolova, prenose slovenski mediji.

Policijska uprava (PU) Ljubljana je o incidentu obaveštena juče oko 18 časova. Oni su potvrdili da povređeni nije životno ugrožen.

