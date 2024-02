ON JE NAJBOLJI NA CELOME SVETU Putin jedno oružje posebno nahvalio: "Bez ikakvog preterivanja, to kažu naši momci" (VIDEO)

Tenk T-90 "proriv" koji je proizveden u vojnoj fabrici "Uralvagonzavod" je najbolji tenk na svetu, rekao je ruski predsednik Vladimir Putin.

Foto AP

- Bez ikakvog preterivanja. To kaži u naši momci, tenkisti, i neprijatelj to priznaje. To je najbolje vozilo na svetu. Moramo da ga unapređujemo, treba da razmišljamo o novim generacijama tehnike - istakao je predsednik.

Kako je istakao, inženjeri i konstruktori već rade na novim generacijama tenkova.



Prema rečima ruskog predsednika, trenutno se radi na obnovi strateških rezervi ruske vojske.

- Posla samo za odbrambeni kompleks ima više nego dovoljno. Generalno, odbrambena industrija je pokazala veoma dobre rezultate u poslednjih 1,5 godina. Proizvodnja je značajno porasla - zaključio je predsednik.

(Sputnjik)

