"NIJE U STANJU DA POVEŽE DVE REČI" Tramp: Putin i Si su veoma pametni i uticajni ljudi, a Bajden je nesposoban

BIVŠI predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da ruski i kineski lideri Vladimir Putin i Si Đinping, za razliku od aktuelnog šefa Bele kuće Džozefa Bajdena, vole svoje zemlje i žele da one budu uspešne.

Foto: Tanjug/AP

- On (predsednik SAD Džozef Bajden) vodi razgovore sa Putinom i Si Đinpingom. Sviđalo vam se to ili ne, oni su veoma pametni ljudi, veoma uticajni. Oni vole svoje zemlje i žele da njihove države uspeju. A mi imamo Bajdena koji, po mom mišljenju, nije sposoban za to - rekao je Tramp u intervjuu za televiziju „Foks njuz“.

Takođe, prilikom obraćanja pristalicama u Nju Hempširu, bivši američki predsednik je rekao da je Bajden pretnja demokratiji i da je „izuzetno nekompetentan“. Po njegovim rečima, aktuelni predsednik „nije u stanju da poveže dve reči, siđe sa bine i nađe stepenice“.



Tramp je ponovio da će nakon dolaska na vlast sprečiti treći svetski rat i da će rešiti sukob između Rusije i Ukrajine. On je dodao da ne bi došlo ni do sukoba u Pojasu Gaze ni u Ukrajini da na mestu lidera Amerike nije bio „slab čovek“.Ranije je Tramp rekao da je bio u dobrim odnosima sa Putinom i da bi, ako dođe na vlast, rešio situaciju između Moskve i Kijeva za 24 sata.