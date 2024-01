JEL ONI MISLE DA ĆE RUSIJA SAMO DA ODE? Slovački premijer o ratu u Ukrajini i članstvu Kijeva u NATO (VIDEO)

SLOVAČKI premijer Robert Fico rekao je da će Ukrajina morati da se odrekne dela teritorije koju smatra svojom kako bi se okončao sukob sa Rusijom, a ponovio je i svoj stav o članstvu te zemlje u NATO-u.

Foto Tanjug/AP

-Moraće da se dođe do nekog kompromisa. Šta oni očekuju, da će Rusi samo da napuste Krim, Donbas i Lugansk? To je nerealno, rekao je on za slovački javni servis RTVS.

Fico je dodao i da Ukrajina nije nezavisna i suverena država, već da je pod "potpunom kontrolom SAD".

On je juče naglasio da i da će blokirati aplikaciju Kijeva za članstvo u NATO-u, što je rekao da će ponoviti i tokom najavljenog sastanka sa ukrajinskim premijerom Denisom Šmihaljom u sredu.

-Reći ću mu da sam protiv članstva Ukrajine u NATO-u i da ću na to staviti veto. To bi mogla da bude osnova za izbijanje trećeg svetskog rata, rekao je slovački premijer.

On je rekao da će tokom sastanka sa svojim ukrajinskim kolegom ponoviti i da im Slovačka više neće slati oružje, a Ukrajinu je optužio i da je jedna od najkorumpiranijih država na svetu.

Fico je izrazio podršku za mađarskog premijera Viktora Orbana, koji je nedavno blokirao najnoviji evropski predlog paketa pomoći za Kijev u vrednosti od 50 milijardi evra.

-Nikada neću podržati kažnjavanje zemlje koja bori za svoj suverenitet. Nikada neću prihvatiti takav napad na Mađarsku, naglasio je on tokom prošlonedeljnog sastanka sa Orbanom.

Slovačko Ministarstvo kulture je takođe objavilo da nastavlja saradnju sa Rusijom i Belorusijom, nakon što je ona suspendovana u martu 2022. godine.

(rt.rs)

