ZAHAROVA JASNA: Srbi su imuni na pokušaje Zapada da izazove krizu u zemlji, verujem u njih

SRPSKI narod može da se usprotivi pokušajima Zapada da se umeša u unutrašnja pitanja i isprovocira krizu u zemlji, izjavila je portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije Marija Zaharova u intervjuu TV „Rusija-24“.

Foto: Jutjub/Ruptly/Depositphotos

- Vidimo da u Srbiji postoje veoma ozbiljni elementi zapadne intervencije, mešanja u unutrašnja pitanja. Ali, veoma je važno da je srpski narod imun na to. To je veliko iskušenje, dug je put suprotstavljanja tom pritisku Zapada sa kojim Srbija sada pokušava da se izbori, ali ja verujem u njih. Sigurna sam da ma kakav scenario da je Zapad pripremio, srpski narod ima odgovor na to - ocenila je Zaharova.

Diplomata je istakla da Srbi znaju svoju istoriju i, „za razliku od Ukrajine, nijednom se nje nisu odrekli“.

- Oni gaje sveto poštovanje prema svima onima koji ne samo da su radili za dobrobit države, već su i dali život tokom 20. veka, pa i ranije takođe. Taj imunitet kod Srba ima duboke korene, ne može se tek tako slomiti ili poništiti. Zapadu to neće uspeti - istakla je portparol.

Zaharova je ranije izjavila da je nedelju dana nakon vanrednih parlamentarnih izbora Republike Srbije, pod izgovorom navodne prevare, pokušano da se majdanizuju ulični protesti u Beogradu.

Po njenim rečima, ulogu podstrekača imali su aktivisti, mobilisani od raznih struktura koje se finansiraju i kontrolišu spolja. Vrhunac višednevnih provokacija desio se 24. decembra, kada je oko 2.000 demonstranata nameravalo da upadne u skupštinu Beograda.

(Sputnjik)

