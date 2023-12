RAT u Ukrajini – 668. dan.

Vazdušna uzbuna u Ukrajini, eksplozije u Dnjepropetrovsku

U Dnjepropetrovskoj oblasti Ukrajine odjekuju eksplozije, saopštio je ukrajinski portal „Strana“.

Prethodno su eksplozije odjekivale i u Krivom Rogu i u samom gradu Dnjepropetrovsku, gde je na snazi bila i uzbuna za vazdušnu opasnost.

Takođe, uzbuna za vazdušnu opasnost proglašena je i u Vinjickoj i Čerkaskoj oblasti Ukrajine.

Napad dronom na Belgorodskju oblast ima povređenih civila

Ukrajinska vojska napala je dronom Belgorodsku oblast u Rusiji i tom prilikom povređeno je do petoro ljudi, saopštio je gubernator regiona Vjačeslav Gladkov.

Svi povređeni građani su hospitalizovani i njihovo stanje povreda se ocenjuje kao srednje težine.

Gladkov navodi i da je u pitanju bio dron-kamikaze.

Takođe, ukrajinska vojska dronom je napala i Donjeck, a tom prilikom povređeno je osmoro ljudi. Naime, dron je sa sobom nosio eksplozivnu napravu koju je ispustio u Petrovskom rejonu.



Gore leopardi u Ukrajini (VIDEO)

Vojnici 20. armije spalili švedski tenk Stridsvagn 122 na frontu kod Kupjanska.



Modifikacija nemačkog Leoparda 2A5 pogođena je FPV dronovima u ataru sela Terni u pravcu Kupjanskog.

Lancet ne prašta - pogodio na vezu ukrajinski ratni brodić (VIDEO)

Ruska armija je uništila retki neprijateljski artiljerijski čamac projekta Gjurza-M.

Udar je izveden u vodama Berezanskog ušća u blizini Očakova upotrebom lutajuće municije Lancet.

"Hrabri" napredovali 1,5 km u pravcu Krasnog Limana (MAPA)

U pravcu Limana, ruske trupe nastavljaju da pritiskaju u pravcu Jampolovke i Ternova. Borbe su se prebacile na istočni deo Laptev Jara i Kruglaju.





-Rusi napreduju u oblasti širine do 3,52 km do dubine do 1,53 km, sasvim tačno primećuju ukrajinski vojni analitičari u izveštajima i mapama.

U šumariji Serebrjanski se nastavljaju pozicione borbene operacije.

U petak je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine izvestio da su u pravcu Limana ruske trupe izvele 4 napada u blizini naselja.

Izveden je masivan udar na ciljeve VSU u Hersonu (VIDEO)

Snažne eksplozije dogodile su se u nekoliko delova grada, rekao je načelnik okupacione uprave Roman Miročko.

Trenutno bukti nekoliko požara.

POGLEDAJTE - Napad kod Donjecka očima „Tigrova“: Tenkovi nastavljaju da probijaju odbranu VSU, napredujući dalje od Marinke (VIDEO)

Na snimku se vidi juriš na palisade očima tenkovskog voda bataljona Tigar 255. puka.

Nakon zauzimanja Marinke, tenkisti nastavljaju da se probijaju kroz odbranu VSU, napredujući iza regionalnog centra.

GŠ VSU: Rusi napreduju kod Avdejevke

Ruske trupe proširuju zonu kontrole na severnom krilu Avdejevke, javlja ukrajinska vojna štampa pozivajući se na Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.

Jurišne grupe Oružanih snaga Rusije razvijaju ofanzivu u pravcu Očeretina, severno od Stepovoja i Vodjanoja. Izjave nekih ruskih izvora o okupaciji Stepovoja od strane ruskih trupa su preuranjene, iako se neprijatelj povukao prema Berdičima i zauzeo dva šumska pojasa u blizini sela. Naši ne žure da zauzmu drugu polovinu Stepovoja zbog jake artiljerijske vatre Oružanih snaga Ukrajine, pa je deo sela u sivoj zoni (ničija zemlja). Severozapadno od sela naši su napredovali prugom ka SNT „Zarja“, napredovanje je bilo do 400 metara.

-Rusi su imali uspeha u pravcu Očeretina, severno od Stepovoja i Vodjanoja, ka Novokalinovoju, navode ukrajinski izvori.

Na južnom krilu, Rusi nastavljaju da vrše napredovanje u oblasti SNT „Vinogradniki“ i Jasinovačke ulice. Malo je napretka u privatnom sektoru u oblasti industrijske zone.

Ofanziva ka severu se nastavlja, ali Rusi prethodnog dana tu nisu imali uspeha i napreduju sporo. Prema rečima vojnika sa prve linije fronta, kod Avdejevke najvažnije je ne izbaciti neprijatelja sa položaja, već da se na njima učvrsti. Ruski voinici kreću u juriš tek nakon što su položaji Oružanih snaga Ukrajine potpuno uništeni artiljerijom i dronovima.

Brifing MO Rusije: Oboreno 6 raketa ispaljenih iz HIMARS-a, veliki gubici VSU u tehnici i ljudstvu (VIDEO)

Protivazduhoplovna odbrana Rusije je za 24 sata presrela šest sistema „hajmars“ i „uragan“ i onesposobljeno je 36 ukrajinskih dronova, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Rusije.

Ruska vojska je na hersonskom pravcu likvidirala oko 100 vojnika Oružanih snaga Ukrajine, uništena su tri automobila, haubica Msta-B i haubica D-30.

U pravcu Donjecka je odbijeno 11 napada ukrajinske vojske, neprijatelj je izgubio 200 vojnika, četiri tenka i jedan nemački tenk „Leopard 2“, tri automobila i američko oklopno vozilo „Bredli“.

Na južnodonjeckom pravcu je ukrajinska vojska za 24 sata izgubila 65 vojnika, samohodne haubice „Akacija“ i „Gvozdika“, tri pikapa.

Jedinice grupe snaga Centar su odbile dva napada jurišnih grupa 63. mehanizovane brigade ukrajinske vojske i 12. brigade za specijalne namene u Donjeckoj i Luganskoj Narodnoj Republici.

Udarima avijacije je uništena vojska i tehnika 67. mehanizovane brigade ukrajinske vojske.

U zaporoškom pravcu je ruska vojska avijacijom i artiljerijom porazila vojsku 82. desantno-jurišne i 117. mehanizovane brigade. Protivnik je izgubio 90 vojnika i pet automobila.

Ukupno je od početka specijalne vojne operacije uništeno: 554 aviona, 261 helikopter, 9.991 dron, 442 raketna kompleksa, 14.279 tenkova i drugih borbenih oklopnih vozila, 1.189 višecevnih bacača raketa, 7.462 artiljerijskih oruđa i minobacača, kao i 16.618 jedinica specijalne vojne automobilske tehnike.



Oficir VSU: Čeka nas teška zima

Načelnik avijacije i PVO 3. jurišne brigade ukrajinske vojske Vasilij Samovar izjavio je da ukrajinski građani treba da se spreme za totalnu mobilizaciju i tešku zimu.

Oborena protivradarska raketa HARM

Ruska protivvazduhoplovna odbrana je iznad Donjecka oborila raketu AGM-88 „harm“ američke proizvodnje, saopštila je administracija Donjecke Narodne Republike.

Granatirana naselja u DNR

Ukrajinska vojska je granatirala Donjeck, Gorlovku i Makejevku u Donjeckoj Narodnoj Republici sa 28 granata, dok je Jasinovata gađana NATO municijom kalibra 155 milimetara.

Ukrajinci tvrde da su oborili 3 Su-34

Komandant ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva saopštio je da je Ukrajina oborila tri ruska supersonična bombardera Su-34 na južnom frontu. Kremlj tvrdi da će nezakonita zaplena ruske imovine imati posledice.

Predsednik SAD Džozef Bajden potpisao je naredbu o proširenju antiruskih sankcija. Rusija i Ukrajina su prvi put razmenile pakete i pisma za ratne zatvorenike, poslate od njihovih porodica.

Ukrajina: Eksplozije u Kropivnjickom i Krivom Rogu

Eksplozije su jutros odjeknule u ukrajinskim mestima Kropivnjicki i Krivi Rog, a sirene za vazdušni napad su se oglasile u Odeskoj, Nikolajevskoj, Kirovgradskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti, javlja novinska agencija Unian.

Komanda ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva upozorila je na opasnost od ruskih projektila u tim područjima, a stanovništvo je pozvano da ne ignoriše upozorenja za vazduše napade.

U Krivom Rogu se čula eksplozija pre nego što se oglasila sirena za vazdušnu opasnost, a prema izveštajima lokalnih medija i nakon toga su odjekivale eksplozije. Ukrajinski mediji javljaju i o eksplozijama u Kropivnjickom, navodeći da je ruska raketa oborena na periferiji tog grada.

Ukrajinci: Oborili smo tri ruska bombardera

Vladimir Zelenski i vojni zvaničnici rekli su da su kijevske snage juče oborile tri ruska bombardera Su-34, pozdravivši to kao veliki uspeh u 22-mesečnom ratu.

Vašington post: Ukrajinci se žale na iscrpljenost

Ukrajinski vojnici se žale na totalnu iscrpljenost, piše "Vašington post".

- Momci su umorni, veoma umorni. I dalje su motivisani ali rat se ne može dobiti računajući samo na motivaciju - rekao je jedan od pripadnika 128. jurišne brigade.

Američki list navodi da ukrajinska vojska nema dovoljno artiljerijske municije zbog čega neke jedinice odustaju od već isplaniranih napada. Ruska strana, međutim, nema problema sa municijom.

Ruski bombarderi u akciji

Ruski avioni Su-25 bombarodvali su uporišta ukrajinske vojske na krasnolimanskom pravcu, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.



Ukrajinski istražitelji tvrde da su otkrili prevaru prilikom nabavke oružja

Udari su izvedeni uz primenu avijacionih raketa S-8. Svi ciljevi su uništeni.

Ukrajinska bezbednosna služba (SBU) i Ministarstvo odbrane te zemlje danas su saopštili da je otkrivena šema za lažnu kupovinu artiljerijskih granata, pri čemu je pričinjena pronevera u iznosu od skoro 40 miliona dolara (oko 36,2 miliona evra).

Ugovor o nabavci granata po cenama višim od tržišnih raskinula je Agencija za nabavku Ministarstva odbrane Ukrajine i sklopljen je novi dogovor koji uklanja posrednika što značajno snižava cenu oružja, prenosi Rojters.

Visoki zvaničnik tog ministarstva je, kako se navodi, produžio prethodni ugovor i sredstva u iznosu od 40 miliona dolara su prebačena na račun posredničke firme. Taj zvaničnik je udaljen s dužnosti i protiv njega je pokrenut sudski postupak dok su u toku pokušaji da se novac povrati.

U saopštenju Ministarstva odbrane rečeno je da je ova šema otkrivena prošle nedelje i da su pretresi urađeni u okviru ministarstva i u drugim prostorijama. Korupcija u Ukrajini postala je još važnije pitanje kako Kijev ulazi u pregovore u pridruživanju Evropskoj uniji, navodi Rojters.

Ukrajina i Poljska dogovorile plan za deblokadu granice

Ministarstvo razvoja zajednica, teritorija i infrastrukture Ukrajine i Ministarstvo za infrastrukturu Poljske dogovorili su danas akcioni plan za deblokadu granice, koja je nastala usled protesta poljskih prevoznika. "Ključni rezultat sastanka je usaglašavanje zajedničkih stavova za deblokadu granice.

Strane su postigle razumevanje u pogledu kompromisnih rešenja i njihove primene", navedeno je u saopštenju ukrajinskog Ministarstva rekonstrukcije na platformi Fejsbuk Današnji sastanak, kome su prisustvovali zamenici ministara Serhij Derkač i Jurij Vaskov sa zamenikom ministra za infrastrukturu Poljske Pavlom Gancejem, je nastavak pregovora koji su ukrajinski ministar za razvoj zajednica, teritorija i infrastrukture Aleksandar Kubrakov i ministrar za infrastrukturu Poljske Darijuš Klimčak održali 20. decembra.

