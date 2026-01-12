DODIR JE DOVOLJAN DA SE ZARAZITE: Buknula šuga u srpskom komšiluku
U DUBROVNIKU su potvrđeni slučajevi šuge, zarazne kožne bolesti koju izaziva grinja Sarcoptes scabiei.
Reč je o bolesti koja se lako prenosi bliskim kontaktom, zbog čega zdravstvene službe posebno upozoravaju na oprez u kolektivima poput vrtića i škola.
Prema trenutno dostupnim informacijama, trenutno nema zabeleženih slučajeva bolesti u vrtićima u Dubrovniku, ali su roditelji blagovremeno obavešteni kako bi se sprečilo moguće širenje infekcije.
U Hrvatskoj se godišnje prijavi manje od hiljadu slučajeva šuge, dok se u Dubrovačko-neretvanskoj županiji godišnje beleži između 50 i 100 slučajeva.
Šta su simptomi
Najčešći simptomi uključuju jak svrab, crvenilo i osip na koži, i karakteristične kanale koje grinja stvara ispod kože. Kod dece se bolest ponekad može proširiti na kožu glave, lice i dlanove.
Lečenje se sprovodi lokalnim ili oralnim lekovima, najčešće permetrinom ili ivermektinom. Pored terapije, neophodno je sprovesti temeljne higijenske mere – pranje odeće, posteljine i peškira na visokim temperaturama, usisavanje tepiha i tapaciranog nameštaja i dezinfekcija predmeta koji se ne mogu prati. Takođe je važno da se svi članovi domaćinstva, kao i seksualni partneri, leče istovremeno kako bi se sprečila ponovna infekcija.
Stručnjaci ističu da je prognoza za zdrave ljude veoma dobra ako se bolest prepozna na vreme i pravilno leči.
Zdravstvene službe stoga pozivaju građane da se bez odlaganja obrate svom lekaru ukoliko se pojave simptomi i da se pridržavaju preporučenih mera.
(Večernji list)
BONUS VIDEO:
Do pacijenata kilometrima kroz sneg | Medicinske sestre Doma zdravlja Voždovac, ogranak Ripanj
Preporučujemo
KADIROV SE OGLASIO: Čečenski lider reagovao na glasine o bolesti
03. 01. 2026. u 14:52
ZAKON O ANEKSIJI GRENLANDA PREDAT KONGRESU: "Dodeliti mu status savezne države SAD"
AMERIČKI republikanski kongresmen Rendi Fajn podneo je predlog zakona koji predviđa „aneksiju i dodelu statusa savezne države“ Grenlandu u okviru Sjedinjenih Američkih Država, navodi se u saopštenju koje je objavio zakonodavac.
12. 01. 2026. u 21:16
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
SKRIVENA PRETNjA IZ VOJNE BAZE: Tajni grad veličine 100 Moskvi na Grenlandu - duboko ispod ledenog pokrivača
NAUČNICI upozoravaju na ozbiljan ekološki rizik od napuštene američke vojne baze Kamp Senčuri, poznate kao „grad pod ledom“, koju je slučajno ponovo otkrio NASA-in radar 2024. godine duboko ispod ledenog pokrivača Grenlanda.
10. 01. 2026. u 15:43
Komentari (0)