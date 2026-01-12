DODIR JE DOVOLJAN DA SE ZARAZITE: Buknula šuga u srpskom komšiluku

U DUBROVNIKU su potvrđeni slučajevi šuge, zarazne kožne bolesti koju izaziva grinja Sarcoptes scabiei.

Reč je o bolesti koja se lako prenosi bliskim kontaktom, zbog čega zdravstvene službe posebno upozoravaju na oprez u kolektivima poput vrtića i škola.

Prema trenutno dostupnim informacijama, trenutno nema zabeleženih slučajeva bolesti u vrtićima u Dubrovniku, ali su roditelji blagovremeno obavešteni kako bi se sprečilo moguće širenje infekcije.

U Hrvatskoj se godišnje prijavi manje od hiljadu slučajeva šuge, dok se u Dubrovačko-neretvanskoj županiji godišnje beleži između 50 i 100 slučajeva.

Šta su simptomi

Najčešći simptomi uključuju jak svrab, crvenilo i osip na koži, i karakteristične kanale koje grinja stvara ispod kože. Kod dece se bolest ponekad može proširiti na kožu glave, lice i dlanove.

Lečenje se sprovodi lokalnim ili oralnim lekovima, najčešće permetrinom ili ivermektinom. Pored terapije, neophodno je sprovesti temeljne higijenske mere – pranje odeće, posteljine i peškira na visokim temperaturama, usisavanje tepiha i tapaciranog nameštaja i dezinfekcija predmeta koji se ne mogu prati. Takođe je važno da se svi članovi domaćinstva, kao i seksualni partneri, leče istovremeno kako bi se sprečila ponovna infekcija.

Stručnjaci ističu da je prognoza za zdrave ljude veoma dobra ako se bolest prepozna na vreme i pravilno leči.

Zdravstvene službe stoga pozivaju građane da se bez odlaganja obrate svom lekaru ukoliko se pojave simptomi i da se pridržavaju preporučenih mera.

(Večernji list)

